Росіяни будують безперспективні плани, як закріпитись на Херсонщині, але роблять лише гірше собі, - Зеленський

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV.

"Ми витримали у рази більше, аніж думав ворог. Вони говорили три, або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить аби захопити усю нашу державу. Але вже минуло 36 днів і ми стоїмо і будемо боротися до кінця. Стільки, скільки вистачить сил, скільки буде можливостей, щоби жодної потвори на нашій землі не залишилось. Щоби, якщо химери, то рідні і добрі – які нас захищають", - зазначив президент.

Зараз потвори думають, як їм закріпитись на Херсонщині.

"Загарбники скеровують свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області, намагаються організувати там свої якісь незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність.Звичайно це для них безперспективно: чим більше вони будуть проявляти там свою присутність, тим серйознішими у підсумку будуть втрати самої Росії, самих росіян, бо хто ж іще буде платити за окупацію", - додав Володимир Зеленський.

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