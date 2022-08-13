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Головна війна з Росією Росіяни обстріляли Чернігівщину: близько 55 прильотів

Росіяни обстріляли Чернігівщину: близько 55 прильотів

13 серпня, 2022 субота
13:39
війна з Росією Росіяни обстріляли Чернігівщину

Окупанти 12 серпня обстріляли Чернігівщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів

Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

Близько 09:00 повідомили про 10 вибухів зі ствольної артилерії та міномета 120 мм в районі Гірська Корюківського району.

О 10:00 росіяни вгатили з мінометів по Новгород-Сіверському району. Зафіксували 10 вибухів.

Після двох вибухів біля кордону з РФ у Новгород-Сіверському районі о 14:00 зафіксували 14 прильотів у районі Гаю, імовірно, з реактивних систем залпового вогню. Там же було чутно 20 вибухів із міномета 120 мм.

О 18:00 окупанти обстріляли район Гірська зі ствольної артилерії.

  • 13 серпня російські окупанти обстріляли природоохоронні території в Шосткинському районі Сумщини.

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