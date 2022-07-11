Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині, вбивши двох мирних жителів
У понеділок, 11 липня, російські військові обстріляли селище Золочів Богодухівського району Харківської області
Про це повідомляє у Facebook Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних жителів: 74-річна жінка і 63-річний чоловік.
Крім отго, загарбники пошкодили і зруйновали низку житлових будинків.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Раніше повідомлялося про щонайменше 6 загиблих і 31 постраждалого мирного жителя внаслідок обстрілів росіянами Харкова вранці 11 липня.
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