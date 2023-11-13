Росіяни перекидають мобілізованих до Ростова цивільними літаками, – ЦНС
Російська авіакомпанія I Fly Airlines виконує рейси для російського міністерства оборони та перекидає мобілізованих до Ростова, звідки їх відправляють в Україну
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що міноборони РФ продовжує практику застосування цивільних авіакомпаній у військових цілях. Зокрема, авіакомпанія I Fly Airlines виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється до України.
За даними ЦНС, російське міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат. Відповідно, наближені до влади власники авіакомпаній отримують замовлення від міноборони, щоб заробити хоч якісь кошти.
Власником авіакомпанія I Fly Airlines є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректор авіакомпанії - Кирило Романовський.
- У березні Офіс генпрокурора у співпраці з СБУ повідомив про підозру керівнику Росавіації Олександрові Нерадьку, який сприяв транспортуванню цивільними літаками армії РФ до кордонів з Україною.
- Крім того, у травні було повідомлено про підозру гендиректору "Уральських авіаліній" Сергію Скуратову, який надав у доступ літаки компанії для міноборони РФ.
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