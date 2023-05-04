Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник компанії повітряного транспорту на виконання вказівок вищого керівництва РФ, ЗС РФ та Міністерства транспорту РФ, використовуючи своє службове становище, забезпечив виконання підлеглими працівниками завдання по своєчасному та безперешкодному здійсненню військових перевезень.

Для цього він давав відповідні вказівки, для виконання яких використовувались цивільні літаки компанії. Вони транспортували мобілізованих ЗС РФ, їхньої зброї та боєприпасів і особистих речей для підготовки та подальшої участі у веденні агресивної війни проти України.

З жовтня 2023 року і по теперішній час цивільні борти авіакомпанії підозрюваного здійснюють польоти до закритих міжнародних аеропортів "Платов" у Ростові-на-Дону та "Сімферополь" в АР Крим.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну прихильницю рашизму, яка переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території Луганської області.



