Росіяни поранили з гранатомету українського воїна
Сьогодні, 25 липня 2021 року, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників
Вогонь вівся із автоматичних станкових гранатометів, зазначає Еспресо.TV.
"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення", - повідомляється на сторінці "Півночі".
Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
Стан його здоров'я - середньої важкості.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.
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