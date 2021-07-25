Росіяни поранили з гранатомету українського воїна

Вогонь вівся із автоматичних станкових гранатометів, зазначає Еспресо.TV.



"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення", - повідомляється на сторінці "Півночі".



Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.



Стан його здоров'я - середньої важкості.



Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.





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