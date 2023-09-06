Росіяни посилили перевірки на тимчасово окупованих територіях: обшукують студентів у навчальних закладах

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області поліцаї проводять "профілактику екстремізму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів. Їх цікавлять українські застосунки та докази читання українських ЗМІ.

При цьому, студентам погрожують наслідками, а також закликають здавати тих хто не лояльний до окупаційної влади.