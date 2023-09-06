Росіяни посилили перевірки на тимчасово окупованих територіях: обшукують студентів у навчальних закладах
Російські загарбники посилюють обшуки місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. Так вони обходять навчальні заклади та перевіряють телефони студентів
Про це пише Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області поліцаї проводять "профілактику екстремізму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів. Їх цікавлять українські застосунки та докази читання українських ЗМІ.
При цьому, студентам погрожують наслідками, а також закликають здавати тих хто не лояльний до окупаційної влади.
- Ще у липні повідомлялося, що терористи почали перевіряти телефони жителів окупованих територій на наявність української музики.
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