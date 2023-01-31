Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Росіяни цинічно використовують західний тренд постмодернізму
OPINION

Росіяни цинічно використовують західний тренд постмодернізму

Михайло Басараб
31 січня, 2023 вiвторок
10:05
Погляд Михайло Басараб

"Не всё так однозначно" - це усім відомий маніфест російської пропаганди. Насправді ж, це так само головне гасло епохи постмодернізму

А я вам розкажу, звідки на Заході були сумніви та нерішучість у діях щодо Росії. І відповідь на це запитання прийшла до мене під час читання книги Гелен Плакроуз і Джеймса Ліндсея "Цинічні теорії про гендер, расу та ідентичність".

"Не всё так однозначно" - це усім відомий маніфест російської пропаганди. Насправді ж, це так само головне гасло епохи постмодернізму, у якій зараз перебуває весь цивілізований світ. Порівняння дій Кремля і постмодерну знайшлося мені між рядками цієї книги.

Ми часто кажемо, що сучасні кремлівські старці родом з ХІХ століття. В способах досягнення цілей так. Але от у питанні ведення пропагандистської війни — абсолютно навпаки. Російська машина оболванювання почуває себе в епоху панівного на Заході постмодернізму як грибок у вологому середовищі.

Ми часто кажемо, що сучасні кремлівські старці родом з ХІХ століття. В способах досягнення цілей так. Але от у питанні ведення пропагандистської війни — абсолютно навпаки. Російська машина оболванювання почуває себе в епоху панівного на Заході постмодернізму як грибок у вологому середовищі

Читайте також: Не бути жертвою

Кремлівські пропагандистські маніпуляції та інші засоби стравлювання різних суспільних груп в демократичних країнах м’яко лягають у свідомість дезорієнтованої постмодерністським наративом ситої, безпечної й довірливої людини. Або ж, наприклад, спроби Росії підірвати теперішній міжнародний порядок нічим не відрізняється від наскрізної ідеї постмодерної революції - "підірвати" природно вистраждані та виплекані століттями західні порядки й поняття. До речі, абсолютно ліберальні за своєю природою та успішні за фактом надбань. Очевидно ж, що в цьому випадку завдання російських КГБістів і радикальних лівих активістів в демократичних державах абсолютно суголосні. Ось чому західні ліволіберальні аджендисти так часто виступають заочними союзниками або корисними ідіотами тиранічного Кремля.

Тренд постмодерну виховує у тілі колективного Заходу сумніви в собі, розфокусовує і розбалансовує західні суспільства. З іншого боку, усе це закономірно викликає радикальну реакцію правоконсервативних кіл. На виході вольова пригніченість і наелектризованість водночас. В цьому постмодерністському гумусі проростають популісти та екстремісти різних мастей. Ідеальний стан Заходу для Росії.

В постмодерністському гумусі проростають популісти та екстремісти різних мастей. Ідеальний стан Заходу для Росії

Читайте також: Моральні танки Олафа Шольца

Або ще одне. Використовуючи цю ситуацію, московська дипломатія мімікрує під пригноблених. Апелюючи до просякнутої постмодерною невизначеністю західної публіки. Москва приміряє на себе роль "гноблених груп", за чиї права завзято борються активісти "Соціальної Справедливості". Росія розраховує на прищеплене західним елітам відчуття "тиранії каяття". Саме постмодерним вишколом навіяні оці мазохістські тези: "ми самі винні, бо довго дратували Росію розширенням НАТО на Схід" або "якою б поганою не була Росія, ми мусимо її зрозуміти та пробачити".

Це приклади типових пасток квітучого на Заході постмодерністського контексту. І росіяни вміло та цинічно використовують це як зброю проти того ж таки Заходу.

Ми точно можемо стверджувати, що совєтська, а потім і російська пропаганда, експлуатували постмодерністський тренд розвитку західної цивілізації у своїй пропагандистській війні проти демократичних держав

Читайте також: Путін знайшов у Європі ще одну failed state

Звичайно ж, я не скажу, що постмодерн придумали совєтські спецслужби. Це буде занадто. Але ми точно можемо стверджувати, що совєтська, а потім і російська пропаганда, експлуатували постмодерністський тренд розвитку західної цивілізації у своїй пропагандистській війні проти демократичних держав.

Сама ж книга про те, як боротьба за права і справедливість у розвинутому західному суспільстві трансформувалася в рух до абсурду і самознищення. Це добротне, ґрунтовне дослідження про походження і розвиток теорії постмодерну, її переродження в активізм і агресивний ліволіберальний аджендизм.

Одним словом, книгу раджу без будь-яких сумнівів.

Природно постає питання про те, а що може зарадити ситуації. Тож згадаю дуже точне спостереження Лариси Волошиної: "Війна — модерна штука. Відтак, під час війни є лише біле і чорне". Тобто у час війни є найбільша визначеність, бо є тільки свої та вороги. На жаль, світ загрався у постмодерн. Пора повертатися до визначеності. Саме тому, ціною героїчної боротьби свого народу Україна повертає людство до визначеності, а значить, і до тями. Ось яка у нас місія. І це без перебільшення.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Суспільство
Світ
Культура
Росія
війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
Олег Волошин
29 січня, 2023 неділя
Волошин з екс-ОПЗЖ теж складає мандат, а Королевська з чоловіком мають паспорти РФ, - Гончаренко
29 січня, 2023 неділя
На тлі поразки в Україні Путіну потрібна переможна війна, це може бути Грузія чи Вірменія, - грузинський експерт
30 січня, 2023 понедiлок
Джонсон розповів, як Путін погрожував йому ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.84
    Купівля 39.84
    Продаж 40.54
  • EUR
    Купівля 42.58
    Продаж 43.54
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 січня
11:16
відключення електроенергії
В Україні через похолодання зростають обсяги споживання електроенергії, можливі аварійні відключення, - Укренерго
11:03
Олег Волошин
Депутат-втікач Волошин із ОПЗЖ складає мандат, а судилище за його наклепом триває, - десантник Олександр Погребиський
10:58
МЗС
"Поставив під сумнів територіальну цілісність України": у МЗС засудили заяву президента Хорватії про Крим
10:54
Ілля Забарний та Роман Яремчук
Стало відомо, скільки клуб АПЛ заплатить "Динамо" за футболіста збірної України
10:46
США Україна
Ексочільник Пентагону закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети
10:41
Курс валют на 31 січня: вартість долара та євро в Україні
10:25
Кирило Буданов
Буданов: Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому
10:12
Депутату ОПЗЖ повідомили про підозру
За 6 тис. грн здав позиції ЗСУ в Сіверську: депутату ОПЗЖ повідомили про підозру
09:52
обстріл Херсонщина
Ворожі війська 54 рази обстрілювали Херсонщину минулої доби
09:50
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков зустрінеться з Макроном та проситиме про постачання F-16, - The Guardian
09:42
Ексклюзив
ЗСУ, артилерія
ЗСУ знищили щонайменше 5 легкомоторних човнів, на яких пересувались російські розвідники, - начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
09:38
Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили
Міноборони Білорусі заявило про початок "спільного штабного тренування" з військами РФ
09:25
Британська розвідка оцінила спроможність РФ здійснити оперативний прорив на Донеччині
08:58
корупція
Україна у 2022 році піднялася у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International
08:49
Ексклюзив
Робота снайперів-прикордонників
Ворог намагається підійти до Бахмутського м'ясокомбінату та заводу шампанських вин, - боєць ЗСУ Тимочко
08:33
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
За атакою на іранські військові об'єкти стоїть ізраїльський Моссад, - WSJ
08:33
втрати рф
Росія за добу втратила в Україні 850 солдатів, 9 бойових бронемашин і 4 безпілотники
08:13
Обстріл Нікопольщини
Росіяни обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки й лінії електропередачі
08:09
OPINION
Володимир Горбач
Баланс — це паритет в озброєннях
07:48
Микола Княжицький
Національна безпека – підстава заборони РПЦ в Україні
07:45
SWIFT
Іран оголосив про створення спільного з Росією аналогу банківської системи SWIFT
07:36
Оновлено
Теракт у Пакистані
Теракт у мечеті Пакистану: кількість загиблих зросла до 83
07:20
Ілля Забарний
Футболіст "Динамо" переходить до англійського клубу
07:09
російські окупанти
У підрозділах військ РФ відзначається зневіра у рішеннях військово-політичного керівництва й виснаження, - Генштаб
06:33
окупант, орк, солдати росія
ISW: Росія продовжує готуватися до нового наступу
06:13
Олексій Данілов
Розуміємо загрози та дуже потужно готуємося до цього, - Данілов про можливий новий наступ росіян
05:58
Philips скорочує персонал
На тлі скандалів з медтехнікою Philips планує скоротити до 10 тис. робочих місць
05:31
Коронавірус
У травні США можуть скасувати надзвичайну ситуацію щодо коронавірусу
05:04
ООС поранення ЗСУ
"Поранені бійці не мають проходити бюрократичний квест": уряд проведе цифровізацію військово-лікарської комісії
04:36
Біньямін Нетаньягу
Ізраїль і США звинуватили Іран у "експорті агресії"
04:08
У Бразилії автобус з підлітками впав з мосту
У Бразилії автобус з підлітками впав з мосту: є загиблі та травмовані
03:40
балістичні ракети
Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети. ППО України поки безсила проти них, - Ігнат
03:12
чвк вагнер
Парламент Канади визнав ПВК Вагнера терористичною організацією. Скерував постанову уряду
02:44
F-16
"Україна отримує озброєння, що невдовзі матиме вирішальне значення": Білий дім прокоментував слова Байдена про F-16 для ЗСУ
02:17
Олімпіада
Комітет Ради пропонує звернутись до міжнародної спільноти з вимогою бойкоту участі спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді
01:49
БМП Bradley прямують в Україну
Понад 60 Bradley відбули зі США в Україну, - Пентагон
00:53
Джозеф Байден
Байден сказав "ні". Президент США висловився щодо постачання Україні F-16
00:25
Олімпіада-2022, збірна Росії
У МОК відповіли на критику через можливий допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади
00:01
танк Leopard 2
"Якнайшвидше": Норвегія назвала імовірні терміни надання Україні своїх танків Leopard 2
2023, понедiлок
30 січня
23:57
Відвів літак від селища: у бою загинув кавалер орденів Хмельницького майор Данило Мурашко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV