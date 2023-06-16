Росіяни вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік, одна жінка поранена
Російські окупанти у п'ятницю, 16 червня, вкотре обстрілювали Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинув чоловік, одна жінка отримала поранення
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що протягом дня росіяни обстріляли Нікополь декілька разів, б'ючи по місту важкою артилерією.
Фото: Сергій Лисак
Унаслідок атаки пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті 3 газопроводи та лінія електропередачи. Також загинув 81-річний чоловік, а 78-річна жінка зазнала осколкових поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе