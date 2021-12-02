Росіяни залізли до нашої країни і вбили мого батька: ексфутболіст "Зорі" розповів, як його зачепила війна на Донбасі

Про це він розповів в інтерв'ю "Футбол 24".



"Ми бачили захід ворожих військ у Слов'янську. Пам'ятаю, як світла та зв'язку не було. Навіть їжу не завозили. А ще ввели комендантську годину і довкола ходили озброєні люди. Не кажу вже про свист куль над головою. Все шуміло, страшно було. Все почалося стрімко, спочатку ніхто не розумів, що відбувається. Просто був страх, усі боялися. Згодом все стало прояснятися: хто стріляє, хто винен у цьому, хто має рацію. Деякі люди банально не хотіли вірити, сприймали брехню за чисту монету. Я ж бачив зародки війни на власні очі і все розумів", - сказав Майборода.



Також Сергій Майборода пригадав свого батька, який загинув у 2019 році на Донбасі. Він був водієм санітарного автомобіля Hummer. Під час виїзду на евакуацію пораненого, поблизу села Водяне, в його автівку потрапила ракета ворожих військ.

"Мені боляче, що Росія має відношення до смерті мого батька. Я перебував у Запоріжжі в розташуванні молодіжної команди Зорі. Якраз обідав, дивлюся, телефон дзвонить. То був чоловік моєї рідної сестри. Спочатку подумав, що передзвоню пізніше. А тоді вирішив, що це може бути щось серйозне. Підняв трубку і почув, що батька вбили", - розповів футболіст.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сергій Майборода з батькомЕксфутболіст "Зорі" сподівається, що війна на Донбасі скоро закінчиться і росіяни покинуть нашу країну."Я дуже хотів би, щоб усе це швидше закінчилося, щоб більше ніхто не страждав і не гинув. Росіяни просто залізли до нашої країни. Спершу Крим забрали, потім прийшли на Донбас. Загалом не розумію, навіщо вони це зробили і що тут зараз роблять. Це не може тривати вічність. Сподіваюся, що вже найближчим часом все закінчиться", – сказав Майборода.Сергій Майборода є вихованцем луганської "Зорі", також грав за "Авангард" і "Ужгород". Зараз форвард захищає кольори вишгородського "Діназу".