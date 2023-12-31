Росіяни знову почали активно запускати авіабомби, найбільше - на Донеччині
Російські війська на Таврійському напрямку знову почали активно застосовувати керовані авіабомби. Зокрема, минулої доби окупанти завдали 16 авіаударів, усі, крім одного, у Донецькій області
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.
Водночас він зазначив, що кількість піхотних атак окупантів залишається на тому ж рівні. Найбільш активні війська РФ поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.
Загалом на Таврійському напрямку за добу противник провів 32 бойових зіткнення, здійснив 864 артобстріли та 1 ракетний удар.
Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 466 війскьових та 52 одиниці військової техніки. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, 32 безпілотники, 4 одиниці спецтехніки та 15 автомобілів.
Тарнавський наголосив, що наші воїни знищили ЗРК "Бук-М", САУ 2С19 Мста-С та самохідний міномет 2С4 Тюльпан калібру 240 мл. Командувач назвав ці втрати техніки та зброї російської армії "цінними" для ЗСУ.
Крім того, минулої доби у повітря злетіли 4 склади боєприпасів ворога.
- За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнень між російськими окупантами та Силами оборони України. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 7 напрямках та ліквідували ще майже тисячу військових армії РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.92Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе