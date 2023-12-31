Росіяни знову почали активно запускати авіабомби, найбільше - на Донеччині

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Водночас він зазначив, що кількість піхотних атак окупантів залишається на тому ж рівні. Найбільш активні війська РФ поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.

Загалом на Таврійському напрямку за добу противник провів 32 бойових зіткнення, здійснив 864 артобстріли та 1 ракетний удар.



Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 466 війскьових та 52 одиниці військової техніки. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, 32 безпілотники, 4 одиниці спецтехніки та 15 автомобілів.

Тарнавський наголосив, що наші воїни знищили ЗРК "Бук-М", САУ 2С19 Мста-С та самохідний міномет 2С4 Тюльпан калібру 240 мл. Командувач назвав ці втрати техніки та зброї російської армії "цінними" для ЗСУ.

Крім того, минулої доби у повітря злетіли 4 склади боєприпасів ворога.