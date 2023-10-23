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OPINION

Росіянин ймовірно купив Forbes. Що буде далі

Андрій Яніцький
23 жовтня, 2023 понедiлок
09:28
Погляд Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ

Прокремлівський російський олігарх Магомед Мусаєв ймовірно купив глобальну медіакорпорацію Forbes.

Формальний власник компанії американський підприємець Остін Рассел найскоріше є просто прикриттям, пише WP. Обидва заперечують. 

Але що, якщо інформація правдива, і якщо влада США не зможе завадити цій угоді, то Кремль отримує більший вплив на ділові американські еліти напередодні виборів в США.

Українці це вже проходили у 2013 році за часів президентства Віктора Януковича. Тоді близький до нього газовий олігарх Сергій Курченко придбав в бізнесмена Бориса Ложкіна "Український Медіа Холдинг", зокрема, й українську версію ділового журналу Forbes. Чи це врятувало режим? Чи призвело до тотальної цензури?

Ні.

Скріншот з WP про купівлю Forbes

Фото: Скріншот з WP про купівлю Forbes, де зображений Магомед Мусаєв

Помітна частина колективу українського видання тоді звільнилася на знак протесту. Але ці талановиті люди не пішли у внутрішню еміграцію, не зникли з інформаційного простору. Вони підсилили старі та відкрили нові незалежні медіа (та й не тільки медіа).

Свобода слова збереглася, доступ до інформації зберігся. А ось режим Януковича не протримався і року після цих подій.

Сьогодні ситуація повторюється у глобальному масштабі. Мусаєв намагається допомогти Путіну так, як колись Курченко намагався допомогти Януковичу. І ми всі знаємо, чим це все завершилося.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту та цифрових платформ Еспресо

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