Російська культура загинула разом з вбитими українцями та українками, - Зеленський

Про це він розповів під час свого відеозвернення.

"Я хочу, щоб керівники РФ побачили, як виконуються їх накази, ось такі накази, ось таке виконання і солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, які лежать на вулицях, за вистріли в спину зв’язаним людям. Ось так тепер буде сприйматися російська держава. Це ваш образ. Ваша культура і людський облік загинули разом з українцями і українками до яких ви прийшли", - сказав Зеленський.

Також президент повідомив, що прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя України для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців, прокурорів та суддів.

Президент України звернувся до матерів російських військових і звинувати їх в тому, що вони виховали садистів

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