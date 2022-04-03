Російська культура загинула разом з вбитими українцями та українками, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що після звірств, які зробили російські солдати в містах Київщини, тепер РФ сприйматимуть лише, як країну вбивць
Про це він розповів під час свого відеозвернення.
"Я хочу, щоб керівники РФ побачили, як виконуються їх накази, ось такі накази, ось таке виконання і солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, які лежать на вулицях, за вистріли в спину зв’язаним людям. Ось так тепер буде сприйматися російська держава. Це ваш образ. Ваша культура і людський облік загинули разом з українцями і українками до яких ви прийшли", - сказав Зеленський.
Також президент повідомив, що прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя України для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців, прокурорів та суддів.
- Президент України звернувся до матерів російських військових і звинувати їх в тому, що вони виховали садистів
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