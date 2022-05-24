Про це інформує Головне управління розвідки МО України.



Повідомляється, що моряки каспійської флотилії РФ відмовляються виконувати накази командування через аварійний стан кораблів.



За даними розвідки, через запроваджені проти Росії міжнародні санкції, країна-агресор не здатна забезпечити адекватне обслуговування та ремонт навігаційного обладнання і дизельного устаткування бойових кораблів флотилії. Стало відомо, що з метою забезпечити плавучість на деяких кораблях, у тому числі на носіях крилатих ракет, замість оригінальних блоків було встановлено агрегати від побутової техніки китайського виробництва, які придбали за завищеною в кілька разів ціною.



Як повідомляє ГУР, кожен вихід в море або може стати фактично квитком в один бік для окупантів, або призвести до екологічної катастрофи у регіоні.



Крім того, розвідка зазначає, що командування флотилії, побоюючись перевірок та звинувачень у розкраданні виділених на закупівлю запасних частин коштів, віддало розпорядження приховувати факт аварійного стану техніки. Осіб, винних у витоку інформації про це, погрожують звинуватити у держзраді та засудити до 15 років увʼязнення.



Повідомляється, що моряки 106 бригади надводних кораблів каспійської флотилії Південного військового округу РФ, які у складі морського угруповання беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати накази командування та реалізовувати бойові завдання через небоєздатність суден. Російські військові, крім того, вирішили таємно написати колективні листи Путіну та Шойгу, в яких розкриваються всі фінансові махінації командування.



"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – військовослужбовців 106 бригади надводних кораблів (в/ч 40153 м. Каспійськ) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - йдеться у зверненні.





Нагадаємо, 24 травня у розвідці Великої Британії заявили, що у разі просування лінії фронту на Донбасі далі на захід окупанти матимуть труднощі з матеріально-технічним постачанням

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