Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російські ракети і закриття портів: що змінилось для компанії Ferrexpo після лютого 2022 року, - Daily Mail

Російські ракети і закриття портів: що змінилось для компанії Ferrexpo після лютого 2022 року, - Daily Mail

3 липня, 2023 понедiлок
18:39
Війна з Росією

Ексгендиректор Ferrexpo Джим Норт розповів про роботу активів компанії під час війни, враження від стійкості українців і допомогу сім’ям загиблих співробітників

30 червня 2023 року Джим Норт полишив пост, який обіймав 3 роки – з 2020-го як виконуючий обовʼязки та з 2022-го як генеральний директор швейцарської гірничої компанії Ferrexpo. Про  зусилля, яких докладала компанія після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, він розповів в інтервʼю thisismoney.co.uk, який є частиною британського видання Daily Mail.

Джим Норт зазначив, що 2020 і 2021 роки були “найкращими роками” для компанії, повномасштабне вторгнення, яке розпочалось через 10 днів після його офіційного призначення, загальмувало багато планів.

"Росія кидала на Україну всі сили й атакувала з усіх боків. На початку повномасштабного вторгнення ми збиралися кожні чотири години, щоб обговорити ситуацію та розглянути різні сценарії та варіанти розвитку подій", — поділився Джим Норт.

Фактично в одну ніч активи Ferrexpo були змушені переорієнтувати свою діяльність та експортні маршрути після того, як чорноморський порт Південний, через який компанія раніше експортувала приблизно половину залізорудної продукції, було закрито.

Труднощі продовжилися і минулої зими 2022-2023 років, коли російські ракети нещадно руйнували енергосистему України, намагаючись зруйнувати моральний дух українців та заморозити їх.

"Це була серйозна проблема — не лише з точки зору бізнесу, але й для місцевих громад. Усі наші співробітники проживають у громадах навколо виробництва, тож перспектива пережити зиму з мінімальними потужностями електрогенерації та переконатися, що всі мають тепло в домівках, були одними з найважчих для розвʼязання проблем", — зазначив Джим Норт.

Станом на 30 червня 2023 року, боронячи Україну, загинули 25 співробітників Ferrexpo. "Ми зробили все можливе, щоб підтримати їхні сім’ї, але ми не можемо виправити такі речі. Не можу навіть уявити, наскільки це жахливо — втратити члена родини, який захищав свою країну. Я пишаюсь і поважаю усіх, хто виявив стійкість і боровся із загрозою, що нависла над головою. Знову і знову надзвичайні співробітники Ferrexpo в Україні сповнювали моє серце гордістю", — прокоментував він.

Видання зазначає, що невдовзі після початку повномасштабного вторгнення правління Ferrexpo схвалило надання гуманітарної допомоги на суму близько $20 млн, більша частина яких була спрямована протягом 15 місяців на екстрені постачання, включаючи їжу, ліки та аптечки. Компанія також допомагала будувати бомбосховища біля шкіл у громадах, оскільки російські обстріли та ракетні удари продовжують руйнувати життя українців.

В інтерв’ю Норт сказав, що за чотири місяці після початку повномасштабного вторгнення компанія допомогла 8000 внутрішньопереміщеним особам, розміщаючи їх у готелях, на базах відпочинку та інших приміщеннях, зазвичай призначених для підрядників і консультантів. Хоча багато хто поїхав далі на захід або повернувся додому після деокупації, деякі “вирішили залишитися” і навіть 120 з них пройшли конкурс на роботу в Ferrexpo, адже “там, звідки вони приїхали, більше неможливо працювати”.

"Так, деякі співробітники виїхали за кордон на початку, але у тих, хто залишився, надзвичайний рівень відданості до роботи", — підсумував він.

Востаннє Джим Норт відвідував Україну у лютому 2023 року. Хоча шлях до Горішніх Плавнів на Полтавщині, де розташовані підприємства компанії, нелегкий, він вважає такі поїздки важливими.

"Люди, які працюють в Україні, дуже цінують, коли ми відвідуємо виробництво. Звичайно,  їх можна підтримувати з-за кордону, але для підвищення морального духу – обовʼязково варто зустрічатися особисто", —- говорить він.  

Економіка
Ferrexpo
Читайте також:
2 липня, 2023 неділя
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Марк Фейгін
Автор Антін Борковський
2 липня, 2023 неділя
Путін боїться перевороту в армії, але переворотом вже заразився народ, — Фейгін
3 липня, 2023 понедiлок
Наслідки руйнування Каховської ГЕС можуть спровокувати епідемію на ТОТ півдня України
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
19:36
Херсонська область
Росіяни обстріляли Кіндійку на Херсонщині: поранено подружжя
19:13
ПВК "Вагнер"
Російські ЗМІ опублікували фото з місця ймовірного табору вагнерівців у Білорусі
18:53
демонтаж драмтеатру
Музеї, галереї, театри та філармонії: РФ зруйнувала в Україні 1582 об'єкти культурної інфраструктури
18:33
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 19 поранених, 2 загиблих
18:28
грузія
МЗС Грузії викликало тимчасового повіреного України через санкції
18:27
Зеленський
Зеленський ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі в саміті НАТО, - ОПУ
18:18
Уражені "Росатомом"
Росатом припинив свою діяльність в Чехії
18:17
Роб Бауер
У НАТО порівняли український контрнаступ з висадкою союзників у Нормандії
18:16
Марго Роббі
У В'єтнамі заборонили фільм "Барбі" через кадри з картою зі спірними територіями в Південнокитайському морі
18:10
Сергій Алєксєєв
Суд відправив нардепа Алєксєєва під варту на 60 діб
18:07
OPINION
Лариса Волошина
Не бійтеся озвучувати власні цілі
18:04
діти
Здають дітей на органи: росіяни на ТОТ поширюють черговий фейк про Україну
17:52
Львівська політехніка
До QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів
17:49
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну
17:37
"Я сильний зсередини": Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання
17:37
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за тиждень знищили 22 російські ЗРК і 19 складів боєприпасів
17:13
оборонно-промислового комплекс
Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії
17:11
танк Leopard 1
Танки Leopard 1 від Німеччини та Данії надійдуть в Україну найближчими тижнями, – Пісторіус
16:59
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
16:46
ядерна зброя рф ракета
У міноборони Польщі оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї
16:38
Андрій П'ятов
"Шахтар" оголосив, що П'ятов завершив виступи за клуб
16:21
Нескорена нація: у Києві презентували фотовиставку, присвячену Збройним Силам
16:18
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запорізьку АЕС уперше за 4 місяці підключили до резервної ЛЕП: у МАГАТЕ прокоментували
16:05
окупанти
На Херсонщині окупанти облаштували у дитячому інтернаті шпиталь
16:02
Крим
Окупаційна влада Криму подала "позов" до України із вимогою відшкодувати 152 млрд руб через "водну блокаду півострова"
16:01
OPINION
Володимир Гевко
Героїзм став найціннішою валютою, якою торгують моральні перекупники
15:50
водопостачання вода
Покрова знову з водою: ситуація на Дніпропетровщині майже через місяць після підриву Каховської ГЕС
15:45
багатоповерхівка, забудова, будівництво
Нацбанк повідомив про суттєве покращення ділової активності в будівельному секторі
15:40
Олексій Резніков
Підприємців, які пройшли півтора року жаху московської навали, може "перемогти" аудит, - Резніков про спроби "заборонити" прибуток бізнесів
15:26
Відкрито збір на нічні Мавіки для ЗСУ
15:23
Часів Яр, школа, обстріл, Донеччина
Швейцарія надасть $6,1 млн на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні
15:18
Ексклюзив
ПВК Вагнера
На Бахмутському напрямку ще є присутні залишки вагнерівців, - командир підрозділу аеророзвідки "Terra" Волохов
15:13
писанкарство
Україна просить визнати спадщиною ЮНЕСКО писанки й кобзарські традиції
15:11
Місяць
Українці побачать перший Грозовий супермісяць у році. Деталі
15:08
Китай та росія
ВМС Китаю і РФ планують проводити спільні навчання та патрулювання
15:00
Ракетний обстріл
Не треба розслаблятися: Ігнат про зниження інтенсивності російських обстрілів Києва
14:52
вибори до Держдуми
У Росії припустили ймовірність скасування "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
14:40
Незаконний перетин кордону
Обіцяв переправити чоловіка за кордон за 250 тис грн: у Києві судитимуть "адвоката"
14:39
Молодіжна збірна України, Україна U21
"Не привід зупинитися": Ребров відреагував на вихід молодіжної збірної України на Олімпіаду-2024
14:37
Зеленський
Зеленський пояснив, чому зустрічався з директором ЦРУ Бернсом таємно
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV