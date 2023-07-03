30 червня 2023 року Джим Норт полишив пост, який обіймав 3 роки – з 2020-го як виконуючий обовʼязки та з 2022-го як генеральний директор швейцарської гірничої компанії Ferrexpo. Про зусилля, яких докладала компанія після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, він розповів в інтервʼю thisismoney.co.uk, який є частиною британського видання Daily Mail.

Джим Норт зазначив, що 2020 і 2021 роки були “найкращими роками” для компанії, повномасштабне вторгнення, яке розпочалось через 10 днів після його офіційного призначення, загальмувало багато планів.

"Росія кидала на Україну всі сили й атакувала з усіх боків. На початку повномасштабного вторгнення ми збиралися кожні чотири години, щоб обговорити ситуацію та розглянути різні сценарії та варіанти розвитку подій", — поділився Джим Норт.

Фактично в одну ніч активи Ferrexpo були змушені переорієнтувати свою діяльність та експортні маршрути після того, як чорноморський порт Південний, через який компанія раніше експортувала приблизно половину залізорудної продукції, було закрито.

Труднощі продовжилися і минулої зими 2022-2023 років, коли російські ракети нещадно руйнували енергосистему України, намагаючись зруйнувати моральний дух українців та заморозити їх.

"Це була серйозна проблема — не лише з точки зору бізнесу, але й для місцевих громад. Усі наші співробітники проживають у громадах навколо виробництва, тож перспектива пережити зиму з мінімальними потужностями електрогенерації та переконатися, що всі мають тепло в домівках, були одними з найважчих для розвʼязання проблем", — зазначив Джим Норт.

Станом на 30 червня 2023 року, боронячи Україну, загинули 25 співробітників Ferrexpo. "Ми зробили все можливе, щоб підтримати їхні сім’ї, але ми не можемо виправити такі речі. Не можу навіть уявити, наскільки це жахливо — втратити члена родини, який захищав свою країну. Я пишаюсь і поважаю усіх, хто виявив стійкість і боровся із загрозою, що нависла над головою. Знову і знову надзвичайні співробітники Ferrexpo в Україні сповнювали моє серце гордістю", — прокоментував він.

Видання зазначає, що невдовзі після початку повномасштабного вторгнення правління Ferrexpo схвалило надання гуманітарної допомоги на суму близько $20 млн, більша частина яких була спрямована протягом 15 місяців на екстрені постачання, включаючи їжу, ліки та аптечки. Компанія також допомагала будувати бомбосховища біля шкіл у громадах, оскільки російські обстріли та ракетні удари продовжують руйнувати життя українців.

В інтерв’ю Норт сказав, що за чотири місяці після початку повномасштабного вторгнення компанія допомогла 8000 внутрішньопереміщеним особам, розміщаючи їх у готелях, на базах відпочинку та інших приміщеннях, зазвичай призначених для підрядників і консультантів. Хоча багато хто поїхав далі на захід або повернувся додому після деокупації, деякі “вирішили залишитися” і навіть 120 з них пройшли конкурс на роботу в Ferrexpo, адже “там, звідки вони приїхали, більше неможливо працювати”.

"Так, деякі співробітники виїхали за кордон на початку, але у тих, хто залишився, надзвичайний рівень відданості до роботи", — підсумував він.

Востаннє Джим Норт відвідував Україну у лютому 2023 року. Хоча шлях до Горішніх Плавнів на Полтавщині, де розташовані підприємства компанії, нелегкий, він вважає такі поїздки важливими.

"Люди, які працюють в Україні, дуже цінують, коли ми відвідуємо виробництво. Звичайно, їх можна підтримувати з-за кордону, але для підвищення морального духу – обовʼязково варто зустрічатися особисто", —- говорить він.