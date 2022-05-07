Російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у Карлівці на Полтавщині, - голова ОВА

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у telegram.

"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - написав Лунін.

Російські окупанти за добу, 6 травні тричі обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb