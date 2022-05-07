Російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у Карлівці на Полтавщині, - голова ОВА
У суботу, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в місті Карлівка у Полтавській області
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у telegram.
"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - написав Лунін.
- Російські окупанти за добу, 6 травні тричі обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару.
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