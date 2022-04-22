Російські війська знищили понад 10 продуктових складів і десятки нафтобаз, – Офіс президента

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Він наголосив, що ще з першого дня війни російські війська намагаються зруйнувати всю базову інфраструктуру України. Ворог знищив понад 10 розподільчих центрів, де зберігалися великі запаси продуктів харчування, розбомбив кілька десятків нафтобаз.



"Ворог хоче позбавити українців доступу до електроенергії та водопостачання – тому знищені тисячі км ліній електропередач та близько 10 тисяч трансформаторних підстанцій", – додав Шурма.

Однак він запевнив, що наразі йде робота, аби в кожному місті працювали магазини, супермаркети, де на полицях будуть усі необхідні продукти. Протягом останніх лише 10 днів відновлено роботу 97 великих магазинів на всіх звільнених територіях у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

"Ми активно працюємо з постачальниками для того, щоб на полицях були всі необхідні продукти харчування. Зокрема, сьогодні ми практично досягнули тих рівнів запасів базових продуктів харчування, які в нас були до війни", – додав заступник голови Офісу президента.

Раніше повідомляли, що Росія планує вивезти з тимчасово захоплених територій зерно, що може призвести до голоду не тільки в Україні, а й у світі.