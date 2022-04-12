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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російських військових замість виплат за бої в Україні "мотивують" забороною на звільнення, – українська розвідка 

Російських військових замість виплат за бої в Україні "мотивують" забороною на звільнення, – українська розвідка 

12 квітня, 2022 вiвторок
15:02
війна з Росією окупанти рф орки

Аби не допустити масових звільнень через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними українських розвідників, військовослужбовці РФ із 47-ї танкової дивізії, які брали участь у боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які їм видали, – це 2% до окладу за "навчання" ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"При цьому, статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій", – зазначають в ГУР Міноборони України.

Водночас, аби не допустити паніки через велику кількість загиблих в Україні російських військових, командування віддало наказ транспортувати тіла загиблих до РФ невеликими партіями. На думку командирів це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

Окрім того, щоб не допустити масових звільнень у війську через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту російської армії включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення.

  • За даними українських розвідників, російські спецслужби планують теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії

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