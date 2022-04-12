Російських військових замість виплат за бої в Україні "мотивують" забороною на звільнення, – українська розвідка
Аби не допустити масових звільнень через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За даними українських розвідників, військовослужбовці РФ із 47-ї танкової дивізії, які брали участь у боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які їм видали, – це 2% до окладу за "навчання" ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
"При цьому, статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій", – зазначають в ГУР Міноборони України.
Водночас, аби не допустити паніки через велику кількість загиблих в Україні російських військових, командування віддало наказ транспортувати тіла загиблих до РФ невеликими партіями. На думку командирів це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.
Окрім того, щоб не допустити масових звільнень у війську через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту російської армії включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення.
- За даними українських розвідників, російські спецслужби планують теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе