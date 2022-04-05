Російським пропагандистам не вдасться приховати правду про злочини РФ, хіба вийде напрацювати на трибунал, - Зеленський

Про це Володимир Зеленського повідомив у своєму відеозверненні."Кожна нормальна людина в світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські військові знищують мирні міста, викрадають, катують, вбивають мирних людей. Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатись тільки одне – напрацювати на вирок майбутнього трибуналу. Який буде, буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Der Stürmer". Він був страчений за антисемітську пропаганду і заклики до геноциду. В наш час уже не страчують. Але усім скабєєвим, вечірнім мудозвонам, вибачте, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запам’ятати: фінал вашого життя буде за гратами. В кращому випадку", - зазначив президент України.

мо, на думку Зеленського, пропагандистська стаття "Що Росія має зробити з Україною", опублікована в агентстві "РИА Новости", є одним із доказів для майбутнього трибуналу проти військових злочинців з РФ

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