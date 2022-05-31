Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на учасників ОПЕК.

За словами джерел видання, санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, а також часткова заборона на імпорт російської нафти, схвалені ЄС, "починають загрожувати спроможності Росії видобувати більше". Видання наводить оцінку, за якою до кінця року видобуток нафти у Росії скоротиться на 8%.

"Ми всі погодилися з тим, що Росія технічно вийшла з ефективної участі в ОПЕК+", – сказав делегат ОПЕК.

Виключення Росії з угоди та, як наслідок, перерозподіл квот, зазначає WSJ, дозволить іншим виробникам, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ, видобувати значно більше нафти, про що їх просять США та Євросоюз на тлі різкого зростання цін на енергоносії після початку війни в Україні.

Поки що не ясно, пише WSJ, чи погодиться сама Росія, один з трьох найбільших виробників нафти, вийти з угоди.

Також поки що немає офіційного звернення до ОПЕК качати більше нафти, щоб компенсувати будь-який потенційний дефіцит Росії, але деякі виробники в Перській затоці уже почали планувати збільшення видобутку в найближчі кілька місяців.

13 країн ОПЕК, а також Росія та ще дев'ять країн, що не входять до цієї організації, у 2020 році, коли нафта різко подешевшала, уклали угоду, в рамках якої взяли на себе зобов'язання обмежити видобуток, щоб підтримати ціни. Термін дії нафтового правочину кілька разів продовжували, а його умови переглядали, зокрема, вже з метою збільшення видобутку.

Тепер найбільші нафтовидобувні країни мають зустрітися в четвер, 2 червня. Очікується, що вони схвалять заплановане поступове збільшення видобування на 432 000 барелів в день, аж до повернення видобутку до рівня до пандемії.

Та все ж Сполучені Штати та європейські країни заявили, що цієї угоди недостатньо для стабілізації нафтового ринку на сучасному етапі.

Євросоюз 31 травня погодив часткове ембарго на російську нафту, яке не торкнеться постачання трубопроводами. До кінця року імпорт російської нафти ЄС планує скоротити щонайменше на 90%.

На тлі цієї новини світові ціни на нафту досягли максимуму за два місяці, подолавши позначку 123 долари за барель сорту Brent. А наступні ф’ючерси можуть побити рекорди і становити 150 доларів.

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