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Розкрадали запчастини до військової бронетехніки: на Хмельниччині СБУ заблокувала діяльність злочинної групи

28 грудня, 2021 вiвторок
16:41
Кримінал

Контррозвідка СБУ викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин на Хмельниччині

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки.

Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав його батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу.



Правоохоронці провели 12 обшуків і вилучили комплектуючі до військової бронетехніки: прилади нічного бачення, гідропідсилювачі башт, генератори, перископи, оптичні прилади, засоби управління вогнем, світломаскувальні комплекти та інше.



За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.



Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) КК України. У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомили про підозру.

  • Нагадаємо, на Житомирщині СБУ викрила схему з розкрадання запчастин до зенітно-ракетних комплексів на десятки млн грн.

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