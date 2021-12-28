Розкрадали запчастини до військової бронетехніки: на Хмельниччині СБУ заблокувала діяльність злочинної групи

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За матеріалами слідства, до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки.



Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав його батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу.







Правоохоронці провели 12 обшуків і вилучили комплектуючі до військової бронетехніки: прилади нічного бачення, гідропідсилювачі башт, генератори, перископи, оптичні прилади, засоби управління вогнем, світломаскувальні комплекти та інше.







За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.







Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) КК України. У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Житомирщині СБУ викрила схему з розкрадання запчастин до зенітно-ракетних комплексів на десятки млн грн.