Розмови про прискорення поставок зброї нівелюють зусилля спрямовані на це, - генерал Ходжес

Про це заявив колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Ходжес у ефірі програми "Студія Захід" на Еспресо.

"Близько 40 країн здійснюють поставки важкого озброєння - техніки та амуніції, вони передають Україні своє власне озброєння. Як на мене, намагання пришвидшити поточний процес доставки не буде ефективним. Ведеться багато розмов, яких не повинно бути. Генштабу ЗСУ чудово вдається приховувати інформацію про свої потужності, про стан озброєнь та боєприпасів", - сказав він.

Ходжес наголосив, що ніхто не хоче, щоб росіяни володіли чіткою інформацією щодо того, чим володіє Україна в даний момент.

"Не можу сказати, що той факт, що багато українців продовжують до прискорення постачання озброєння якимось чином цьому допомагає. Уряди багатьох країн активно передають Україні власне обладнання, тому варто зосередитись на використанні того, чим ми вже допомагаємо. Сподіваюсь, українці в міру можливостей виготовляють власне озброєння, а також всередині країни формується певна система військових навчань з метою збільшення кількості спеціально підготовлених військових", - сказав ексголовнокомандувач.

Він висловив сподівання, що Україна розвиває власну мережу розповсюдження ,адже це дуже впливає на швидкість поставок.

"Йдеться про перевезення техніки залізничним та вантажним транспортом до пунктів призначення. Чесно кажучи, те, що люди продовжують говорити про прискорення поставок певним чином нівелює зусилля, спрямовані на це. Постійні повторювання "Швидше, швидше" не допоможуть. Наші дії просякнуті засвоєними уроками, ми спрямовуємо свої дії на те, щоб Україна якомога ефективніше мала змогу застосовувати техніку на полі бою. Саме цим займається Генштаб", - додав він.

"Зосередитися потрібно на тому, щоб в очікуванні нових поставок, як найкраще скористатися з того, що є в наявності. Ймовірно, що понад 50% обіцяного озброєння ще надійшло, адже слід врахувати час на навчання, транспортування і тому подібне. Це свідчить про те, що ситуація для України кожного тижня буде лише покращуватися", - підсумував Ходжес.