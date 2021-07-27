Розпочався другий етап зламу "Дії" за винагороду: на першому вразливостей не знайшли

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



Як зазначається, програма багбаунті передбачає винагороду за кожну знайдену вразливість у коді. Це допоможе виявити можливі недоліки та усунути їх. Торік у грудні відомство проводило перший етап програми, за підсумками якої не виявили вразливості, які впливали б на безпеку.



У другому етапі участь може взяти будь-хто незалежно від досвіду та кваліфікації, він триватиме 6 місяців. Пріоритет цього етапу — тестування Дія.Підпису. Не менш важливою буде перевірка створення електронних копій документів та їх шерингу.



"Ми розуміємо, що неможливо вибудувати суперзахист один раз і бути впевненим, що ніхто не зможе його зламати. Питання кіберзахисту потребує постійного оновлення рішень", — сказав віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



У повідомленні йдеться, що у разі підтвердження знайденої вразливості буде виплачена винагорода. Вона буде ділитися за кількома категоріями складності: за виявлення мінімальної вразливості (P5) — від 200 до 250 дол., критичної вразливості (P1) — від 4100 до 4500 дол.



Багбаунті проходить на платформі Bugcrowd, як і минулого разу. Для тестувальників створено окреме тестове середовище — копія застосунку Дія без доступу до держреєстрів, банківських систем та функціоналу для шерингу документів.

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