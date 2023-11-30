Розповів про ефективність застосування певних типів озброєнь: Залужний поговорив з колегою зі США Брауном

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Обговорили обстановку на фронті. Розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Водночас Сили безпеки та оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту.", - йдеться у повідомленні.

Водночас Залужний зазначив, що з генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні.

"Також поділився із партнерами результатами наших досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь", - додав головнокомандувач.