Розробляли військову продукцію: США запровадили санкції проти Московського фізико-технічного інституту

Про це повідомляє пресслужба міністерства торгівлі США.

Відомство опублікувало перелік суб'єктів, які займаються діяльністю, що суперечить національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам США. Це організації, залучені до підтримки військових квантових обчислювальних програм Китайської Народної Республіки, розповсюдження пакистанської ядерної та ракетної зброї, а також до озброєння російських військових.

До списку, зокрема, увійшов і Московський фізико-технічний інститут (МФТІ). На нього поширили санкції за виробництво військової продукції для кінцевого військового споживача.

У відомстві зазначають, що цей список - це інструмент, яким обмежують експорт, реекспорт та переміщення певної продукції всередині країни особам чи організаціям, які обґрунтовано причетні до діяльності, що суперечить нацбезпеці США. Крім того, на об’єкти, що увійшли до списку, накладаються певні вимоги до ліцензій.У грудні 2020 року до цього списку уже внесли 45 російських підприємств та організацій.