Розвідка здобула дані вищого командування ЗС РФ і причетних до геноциду на Київщині омонівців з Кузбасу
Імена російських воєнних злочинців, які належать до найвищого командного складу Росії, а також список омонівців вже оприлюднені українською розвідкою
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства Оборони.
"ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави", - йдеться в повідомленні.
Серед опублікованих імен:
- Сердюков Андрій Миколайович – командує угрупуванням повітрянодесантних військ. Підлеглі Сердюкову підрозділи причетні до воєнних злочинів проти мирного населення. Керував підрозділами Південного військового округу під час анексії Криму в лютому 2014 року, під час бойових дій на Донбасі. Відповідав за формування на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей 1 та 2 армійських корпусів російських військ, керував ними.
- Санчик Олександр Семенович – командує підрозділами 35 армії, виділеними до складу угруповання військ «Схід». З лютого до квітня 2022 року керував операцією із захоплення Києва (західний напрямок). Саме його підлеглі причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Київської області.
Крім того, українська розвідка оприлюднила список військовослужбовців ОМОН “Оберіг” управління Росгвардії по Кемеровській області – Кузбасу.
Їхній перелік можна переглянути за посиланням.
"Україна – це вам не дітей й бабусь на мітингах гумовими кийками розганяти. Прізвища ваші є. Відплата – близько", - додала пресслужба ГУР в дописі.
- Нещодавно українська розвідка опублікувала дані російських генералів, які керували вбивствами українців у Маріуполі та на Київщині.
- Нагадаємо, здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю нашої держави, прикриваючись своїми навчаннями.
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