Розвиток економіки України визначатиметься інтенсивністю війни, - МВФ

Про це повідомляє Укрінформ.

"Економічне прогнозування в умовах війни, безумовно, завжди є дуже непростим завданням. Ми разом з українською владою вже мали певний досвід під час конфлікту 2014 року. Зараз економічний прогноз залежить від багатьох факторів. У короткостроковій перспективі це макроекономічна стабільність, на основі відновлення діяльності підприємств та заходів з їх підтримки. У середньостроковій перспективі економічне зростання також залежатиме від вирішення проблеми біженців та переміщених осіб. Тож середньострокова перспектива великою мірою залежить від того, як розвиватиметься ситуація під час війни", - наголосив Каммер 7 листопада під час віртуального спілкування з міжнародною пресою у Брюсселі з нагоди представлення економічного прогнозу МВФ.

Він згадав і про програму розширеного фінансування МВФ, яка, разом із іншими донорами, створює фінансовий пакет на $115 млрд для економіки України, підтримки макрофінансової стабільності, оживлення економічної активності, імплементацію структурних реформ та заходів із модернізації економіки України. А також програма покликана вдосконалити системи державного управління та допомогти Україні у вступі до ЄС.

Каммер сказав, що рівень резервів в Україні є високим, інфляція зменшилася з 25% до рівня, нижчого за 8%, платіжна система функціонує. Він підкреслив, що після різкого падіння економіки України у 2022 році економічна активність поступово зросла.

"Ми маємо великий приплив донорів (в Україну – ред.). Наша порада в такій ситуації є такою: всі ці гроші завжди мають потрапляти до бюджету, та перебувати під наглядом міністерства фінансів, щоб забезпечити прозорість, ефективність їх адміністрування та процесу прийняття рішень. Позабюджетні фонди у цьому контексті є ризикованими, і ми будемо радити не використовувати такі варіанти", - наголосив Каммер.