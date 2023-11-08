Розвиток економіки України визначатиметься інтенсивністю війни, - МВФ
Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер заявив, що Україна досягла певної макрофінансової стабільності та пожвавлення виробництва, але подальший економічний прогрес визначатиметься інтенсивністю війни проти російської агресії
Про це повідомляє Укрінформ.
"Економічне прогнозування в умовах війни, безумовно, завжди є дуже непростим завданням. Ми разом з українською владою вже мали певний досвід під час конфлікту 2014 року. Зараз економічний прогноз залежить від багатьох факторів. У короткостроковій перспективі це макроекономічна стабільність, на основі відновлення діяльності підприємств та заходів з їх підтримки. У середньостроковій перспективі економічне зростання також залежатиме від вирішення проблеми біженців та переміщених осіб. Тож середньострокова перспектива великою мірою залежить від того, як розвиватиметься ситуація під час війни", - наголосив Каммер 7 листопада під час віртуального спілкування з міжнародною пресою у Брюсселі з нагоди представлення економічного прогнозу МВФ.
Він згадав і про програму розширеного фінансування МВФ, яка, разом із іншими донорами, створює фінансовий пакет на $115 млрд для економіки України, підтримки макрофінансової стабільності, оживлення економічної активності, імплементацію структурних реформ та заходів із модернізації економіки України. А також програма покликана вдосконалити системи державного управління та допомогти Україні у вступі до ЄС.
Каммер сказав, що рівень резервів в Україні є високим, інфляція зменшилася з 25% до рівня, нижчого за 8%, платіжна система функціонує. Він підкреслив, що після різкого падіння економіки України у 2022 році економічна активність поступово зросла.
"Ми маємо великий приплив донорів (в Україну – ред.). Наша порада в такій ситуації є такою: всі ці гроші завжди мають потрапляти до бюджету, та перебувати під наглядом міністерства фінансів, щоб забезпечити прозорість, ефективність їх адміністрування та процесу прийняття рішень. Позабюджетні фонди у цьому контексті є ризикованими, і ми будемо радити не використовувати такі варіанти", - наголосив Каммер.
- 7 листопада міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та голова Представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян підписали угоду про надання Україні $700 млн на підтримку сільського господарства.
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