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Салат Цезар із салатом Айсберг: швидкий, легкий, класичний
Салат Цезар класичний з куркою назвали на честь шеф-кухаря Цезаря Кардіні. За легендою, цей чоловік одного дня нагодував голлівудських акторів салатом з усього того, що було під рукою. Оригінальний, класичний, смачний салат, доречний як на святковому столі, так і на кожен день. Ділимося швидким та легким рецептом приготування для всієї родини
Салат Айсберг в салаті Цезар
Інгредієнти:
- салат Айсберг - 400 г
- куряче філе - 300 г
- помідори черрі - десять штук
- батон - 220 г
- пармезан - 80 г
- один зубок часнику
- одна столова ложка рослинної олії
- сіль (за смаком)
- перець чорний мелений (за смаком)
Для соусу:
- оливкова олія - 60 мл
- пармезан - 20 г
- одне яйце
- дві чайні ложки гірчиці
- один зубчик часнику
- одна чайна ложка цукру
- пів чайної ложки солі
Фото: www.shashlik-online.com.ua
Процес приготування салату Цезар (із салатом Айсберг):
- нарізаємо батон на маленькі кубики
- вливаємо на сковороду трохи олії
- кладемо туди очищений і розчавлений зубчик часнику
- викладаємо нарізаний хліб
- перемішуємо
- смажимо грінки на маленькому вогні до хрумкого стану
- іноді їх перемішуємо
- нарізаємо куряче філе на невеликі медальйони однакового розміру
- солимо
- перчимо
- смажимо філе на сковороді з невеликою кількістю олії з двох сторін до рум'яної скоринки
- знімаємо готове філе з вогню
- остуджуємо
- кладемо яйце в склянку
- заливаємо окропом
- тримаємо його там дві хвилини
- розбиваємо наше яйце у склянку для збивання
- додаємо гірчицю, пармезан, сіль, цукор, олію та подрібнений часник
- збиваємо всі інгредієнти до соусу
- нарізаємо остигле філе на невеликі шматочки
- рвемо на дно тарілки салат Айсберг
Фото: gettyimage
- поливаємо салат соусом
- розкладаємо шматочки курки та порізані помідори
- кладемо зверху сухарики
- посипаємо натертим пармезаном
- поливаємо весь салат соусом
- одразу ж подаємо до столу.
Смачного!
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