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Головна рецепти Салат Цезар із салатом Айсберг: швидкий, легкий, класичний
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Салат Цезар із салатом Айсберг: швидкий, легкий, класичний

20 листопада, 2023 понедiлок
13:14
рецепти Салат Цезар

Салат Цезар класичний з куркою назвали на честь шеф-кухаря Цезаря Кардіні. За легендою, цей чоловік одного дня нагодував голлівудських акторів салатом з усього того, що було під рукою. Оригінальний, класичний, смачний салат, доречний як на святковому столі, так і на кожен день. Ділимося швидким та легким рецептом приготування для всієї родини

Салат Айсберг в салаті Цезар

Інгредієнти:

  • салат Айсберг - 400 г
  • куряче філе - 300 г
  • помідори черрі - десять штук
  • батон - 220 г
  • пармезан - 80 г
  • один зубок часнику
  • одна столова ложка рослинної олії
  • сіль (за смаком)
  • перець чорний мелений (за смаком)

Для соусу:

  • оливкова олія - 60 мл
  • пармезан - 20 г
  • одне яйце
  • дві чайні ложки гірчиці
  • один зубчик часнику
  • одна чайна ложка цукру
  • пів чайної ложки солі

Салат Цезар

Фото: www.shashlik-online.com.ua

Процес приготування салату Цезар (із салатом Айсберг):

  • нарізаємо батон на маленькі кубики
  • вливаємо на сковороду трохи олії
  • кладемо туди очищений і розчавлений зубчик часнику
  • викладаємо нарізаний хліб
  • перемішуємо 
  • смажимо грінки на маленькому вогні до хрумкого стану
  • іноді їх перемішуємо 
  • нарізаємо куряче філе на невеликі медальйони однакового розміру
  • солимо
  • перчимо
  • смажимо філе на сковороді з невеликою кількістю олії з двох сторін до рум'яної скоринки
  • знімаємо готове філе з вогню
  • остуджуємо
  • кладемо яйце в склянку 
  • заливаємо окропом
  • тримаємо його там дві хвилини
  • розбиваємо наше яйце у склянку для збивання 
  • додаємо гірчицю, пармезан, сіль, цукор, олію та подрібнений часник
  • збиваємо всі інгредієнти до соусу
  • нарізаємо остигле філе на невеликі шматочки
  • рвемо на дно тарілки салат Айсберг

салат цезар

Фото: gettyimage

  • поливаємо салат соусом
  • розкладаємо шматочки курки та порізані помідори 
  • кладемо зверху сухарики
  • посипаємо натертим пармезаном
  • поливаємо весь салат соусом
  • одразу ж подаємо до столу.

Смачного!

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