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Салат з печінкою тріски: легкі в приготуванні та цікаві рецепти

17 листопада, 2023 п'ятниця
21:55
рецепти Салат з печінкою тріски

Рецепти салатів з печінки тріски дуже різноманітні, вражають своєю палітрою смаків та простотою приготування. Радимо і вам спробувати деякі варіанти

Печінка тріски містить велику кількість білка, поліненасичених жирних кислот Omega-3, вітамінів (зокрема, вітаміни групи В та D), мікроелементів, таких як залізо, йод та інші.

Печінка цієї риби має не дуже яскравий смак та досить ніжну текстуру, тому добре поєднується з іншими інгредієнтами. Додавання печінки до салатів може збагатити страву білками та іншими корисними речовинами.

Салат з печінки тріски шарами

Інгредієнти:

  • картопля - 2 шт.
  • морква – 2 шт.
  • курячі яйця – 3 шт.
  • печінка тріски - 1 банка
  • зелена цибуля – 2-3 шт.
  • консервовані огірки – 120 г
  • майонез - за смаком

Покроковий рецепт приготування:

  1. Спочатку відварюємо картоплю, мокву та яйця. Потім їх очищаємо від шкірки.
  2. Консервовані огірки нарізаємо тонкою соломкою. А зелену цибулю ріжемо кружечками.
  3. Печінку тріски перекладаємо з банки в плоску ємність та розминаємо виделкою.
  4. Картоплю та моркву натираємо окремо на крупній терці, а яйця – на дрібній. Можна також відділити жовток від білку і при складанні салату, останнім шаром покласти натерті жовтки, так страва буде виглядати ще більш естетично.
  5. Для того щоб салат був рівний, радимо його збирати на плоскій тарілці, використовуючи кондитерську квадратну форму або кільце. Викладаємо шарами підготовлені інгредієнти в такій послідовності: картопля, печінка тріски, цибуля, консервовані огірки, сіточка з майонезу, морква, знову сіточка з майонезу, яйця.
  6. Накриваємо обережно харчовою плівкою та ставимо в холодильник на одну годину, щоб салат добре просочився. Перед подачею знімаємо кондитерську форму та готово!

Фото: Screenshot з YouTube

Салат з печінки тріски (без майонезу)

Інгредієнти:

  • печінка тріски - 1 банка
  • помідори чері – 200 г
  • оливки без кісточки - 100 г
  • курячі яйця – 2-3 шт.
  • листя салату – 1 пучок
  • оливкова олія (можна замінити рослинною) – 2 ст. л.
  • сік половинки лимона
  • сіль, перець - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відваріть курячі яйця круто (до повної готовності), приблизно 8-10 хвилин після закипання. Після того як вони охолонуть, наріжте їх четвертинками. Викладіть у салатницю.
  2. Листя салату промити, далі просушити паперовим рушником та можна порвати руками на шматки довільної форми та розміру.
  3. Помідори помити та нарізати половниками. Оливки порізати навпіл (бажано вздовж), а печінку тріски – крупними шматочками. Перекласти все в салатницю.
  4. В окремій ємності змішати олію, сік лимона, сіль та спеції. Заправити салат та обережно перемішати.

Смачного!

Фото: Klopotenko.com


 
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