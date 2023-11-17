Салат з печінкою тріски: легкі в приготуванні та цікаві рецепти
Рецепти салатів з печінки тріски дуже різноманітні, вражають своєю палітрою смаків та простотою приготування. Радимо і вам спробувати деякі варіанти
Печінка тріски містить велику кількість білка, поліненасичених жирних кислот Omega-3, вітамінів (зокрема, вітаміни групи В та D), мікроелементів, таких як залізо, йод та інші.
Печінка цієї риби має не дуже яскравий смак та досить ніжну текстуру, тому добре поєднується з іншими інгредієнтами. Додавання печінки до салатів може збагатити страву білками та іншими корисними речовинами.
Салат з печінки тріски шарами
Інгредієнти:
- картопля - 2 шт.
- морква – 2 шт.
- курячі яйця – 3 шт.
- печінка тріски - 1 банка
- зелена цибуля – 2-3 шт.
- консервовані огірки – 120 г
- майонез - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
- Спочатку відварюємо картоплю, мокву та яйця. Потім їх очищаємо від шкірки.
- Консервовані огірки нарізаємо тонкою соломкою. А зелену цибулю ріжемо кружечками.
- Печінку тріски перекладаємо з банки в плоску ємність та розминаємо виделкою.
- Картоплю та моркву натираємо окремо на крупній терці, а яйця – на дрібній. Можна також відділити жовток від білку і при складанні салату, останнім шаром покласти натерті жовтки, так страва буде виглядати ще більш естетично.
- Для того щоб салат був рівний, радимо його збирати на плоскій тарілці, використовуючи кондитерську квадратну форму або кільце. Викладаємо шарами підготовлені інгредієнти в такій послідовності: картопля, печінка тріски, цибуля, консервовані огірки, сіточка з майонезу, морква, знову сіточка з майонезу, яйця.
- Накриваємо обережно харчовою плівкою та ставимо в холодильник на одну годину, щоб салат добре просочився. Перед подачею знімаємо кондитерську форму та готово!
Фото: Screenshot з YouTube
Салат з печінки тріски (без майонезу)
Інгредієнти:
- печінка тріски - 1 банка
- помідори чері – 200 г
- оливки без кісточки - 100 г
- курячі яйця – 2-3 шт.
- листя салату – 1 пучок
- оливкова олія (можна замінити рослинною) – 2 ст. л.
- сік половинки лимона
- сіль, перець - до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Відваріть курячі яйця круто (до повної готовності), приблизно 8-10 хвилин після закипання. Після того як вони охолонуть, наріжте їх четвертинками. Викладіть у салатницю.
- Листя салату промити, далі просушити паперовим рушником та можна порвати руками на шматки довільної форми та розміру.
- Помідори помити та нарізати половниками. Оливки порізати навпіл (бажано вздовж), а печінку тріски – крупними шматочками. Перекласти все в салатницю.
- В окремій ємності змішати олію, сік лимона, сіль та спеції. Заправити салат та обережно перемішати.
Смачного!
Фото: Klopotenko.com
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