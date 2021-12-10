Санкції США проти Тупицького - сигнал силам, які стоять за блокуванням КСУ, - політолог Кулик

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Ми всі прекрасно розуміємо, що пан Тупицький це є рафінований образ проблем в українській судовій системі. Те, що він не заарештований і нема вироку в судах - це проблема саме судочинства. Конфлікт Зеленського та Конституційного суду почався не учора і не просто конфлікт інституцій. Це претензія до КСУ. Він після ганебних рішень 2010 року (повернення до першої редакції Конституції, яке надало більше влади Януковичу, - ред.) себе не перезапустив як нова інституція", - сказав Кулик.



На його думку, чим скоріше буде перезапущений КСУ, тим краще для України і відносин з Заходом.



"Можна скільки завгодно говорити про неправовий спосіб перезапуску КСУ. Про незаконні рішення, я також вважаю їх неправильними, але у президента Зеленського нема іншого інструментарію. Можна почекати до березня, доки закінчиться каденція у деяких суддів. А можна через правоохоронну систему довести вину пана Тупицького. Докази, про які говорять правозахисники, адвокати, судовий корпус, інсайдери - всі говорять, що на пані Тупицькому нема, де клейма ставити", - заявив Кулик.



Він вважає, що відсутність роботи КСУ - це не питання особистого конфлікту Тупицького з Зеленським.



"Є судді там, які представляють інтереси фінансово-промислових груп і групи знаходяться у певному опонуванні до пана Зеленського і зацікавлені у тому, щоб КСУ був заблокований. Коли Захід накладає санкції на пана Тупицького, це не лише сигнал йому і суддям КСУ про щось, а сигнал тим силам, які стоять за блокуванням КСУ", - підсумував політолог.

США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини.