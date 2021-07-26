СБУ блокувала незаконне вивезення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів
Контррозвідники Служби безпеки України блокували спробу незаконного вивезення з України комлпектуючих до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК)
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, контррозвідники СБУ запобігли можливому незаконному переправленню за кордон військових товарів, які підлягають державному експортному контролю - комплектуючих до ЗРК.
За інформацією СБУ, протиправну діяльність організував колишній працівник одного з українських оборонних заводів. До оборудки він залучив декількох знайомих з Київської та Житомирської областей. Вони налагодили механізм незаконного привласнення військового майна, зокрема комплектуючих до ЗРК малого і дальнього радіуса дії, а також конструкторську документацію до цих видів озброєння.
Зазначається, що правоохоронці викрили одного з учасників групи під час перевезення шести військових приладів до столиці.
СБУ провела обшуки за місцем тимчасового перебування зловмисників, де виявила документи, які підтверджують незаконну діяльність та комплектуючі частини до зенітно-ракетного озброєння. Усі вилучені предмети направлено на експертизу.
У пресслужбі додали, що учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у державній зраді, порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, а також викрадення зброї.
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