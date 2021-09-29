СБУ оголосила підозру агенту ФСБ, який причетний до вбивства українського спецпризначенця

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Встановлено, що зловмисник входив до складу "бойової двійки", яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця у Рівненській області.



Підозрюваний переправив з Росії зброю для вчинення вбивства.

Іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року. Суд визнав його винним і засудив до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, двоє українців були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду Україні.

У квітні 2016 року вони прибули з РФ для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та працівників оборонних підприємств.

Агенти передавали дані своїм "кураторам".

Згодом чоловіки отримали завдання та здійснили вбивство офіцера військового підрозділу спецпризначення.