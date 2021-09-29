СБУ оголосила підозру агенту ФСБ, який причетний до вбивства українського спецпризначенця
Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді агентові ФСБ РФ, якого завербували для ліквідації українського спецпризначенця
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Встановлено, що зловмисник входив до складу "бойової двійки", яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця у Рівненській області.
Підозрюваний переправив з Росії зброю для вчинення вбивства.
Іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року. Суд визнав його винним і засудив до 12 років ув’язнення.
За даними слідства, двоє українців були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду Україні.
У квітні 2016 року вони прибули з РФ для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та працівників оборонних підприємств.
Агенти передавали дані своїм "кураторам".
Згодом чоловіки отримали завдання та здійснили вбивство офіцера військового підрозділу спецпризначення.
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