СБУ оприлюднила список політичних партій і громадських організацій РФ, які загрожують нацбезпеці України
Служба безпеки опублікувала список із п'яти політичних партій і восьми громадських об’єднань Росії, які підтримують війну і загрожують державній безпеці України
Перелік опубліковано пресслужбою СБУ.
"Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни", - пояснили у спецслужбі.
Загалом до списку ввійшли:
1. політична партія "Единая Россия";
2. політична партія "Справедливая Россия – Патриоты – За правду";
3. політична партія "Либерально-демократическая партия России";
4. політична партія "Новые люди";
5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
6. громадська організація «Молодая гвардия Единой России";
7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
10. громадська організація "Российский союз молодежи";
11. громадський рух "Общероссийский народный фронт";
12. благодійний фонд "Добро и дело";
13. громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".
Відтепер в Україні заборонено будь-яку їхню діяльність, а також співпрацю з ними українських партій, рухів і фондів.
- У 2017 році в Україні заблокували низку російських пропагандистських ресурсів, які поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також російські соцмережі.
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