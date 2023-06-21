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СБУ оприлюднила список політичних партій і громадських організацій РФ, які загрожують нацбезпеці України

21 червня, 2023 середа
14:19
Україна Єдина Росія

Служба безпеки опублікувала список із п'яти політичних партій і восьми громадських об’єднань Росії, які підтримують війну і загрожують державній безпеці України

Перелік опубліковано пресслужбою СБУ.

"Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни", - пояснили у спецслужбі.
 
Загалом до списку ввійшли:
1. політична партія "Единая Россия";
2. політична партія "Справедливая Россия – Патриоты – За правду";
3. політична партія "Либерально-демократическая партия России";
4. політична партія "Новые люди";
5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
6. громадська організація «Молодая гвардия Единой России";
7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
10. громадська організація "Российский союз молодежи";
11. громадський рух "Общероссийский народный фронт";
12. благодійний фонд "Добро и дело";
13. громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

Відтепер в Україні заборонено будь-яку їхню діяльність, а також співпрацю з ними українських партій, рухів і фондів.

  • У 2017 році в Україні заблокували низку російських пропагандистських ресурсів, які поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також російські соцмережі.
Новини
Росія
СБУ
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