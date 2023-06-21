Перелік опубліковано пресслужбою СБУ.

"Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни", - пояснили у спецслужбі.



Загалом до списку ввійшли:

1. політична партія "Единая Россия";

2. політична партія "Справедливая Россия – Патриоты – За правду";

3. політична партія "Либерально-демократическая партия России";

4. політична партія "Новые люди";

5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";

6. громадська організація «Молодая гвардия Единой России";

7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";

8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";

9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";

10. громадська організація "Российский союз молодежи";

11. громадський рух "Общероссийский народный фронт";

12. благодійний фонд "Добро и дело";

13. громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

Відтепер в Україні заборонено будь-яку їхню діяльність, а також співпрацю з ними українських партій, рухів і фондів.