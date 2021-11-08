СБУ затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти таємні військові матеріали для іноземних спецслужб
Контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти матеріали таємних військових розробок для іноземних спецслужб
Про це передає пресслужба СБУ.
"Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії. Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю", - йдеться у повідомленні.
Іноземець, який тривалий час перебував в Україні, здобував таємні відомості у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення.
Також він звертався до українських фахівців цієї сфери. Другого співучасника, громадянина України, залучив за грошову винагороду.
Розвідникам вдалося виявити шпигунів завдяки перехопленій розмові.
У діалозі один із зловмисників зазначає, що мають передати великий пакет документів - 2 папки. Також буде електронний пакет з формулами та розробками. Ці документи мала передати третя сторона.
"Я йому пояснив, що ви повинні ризикнути, ви маєте дати нам технологічну карту. І якщо вона підходить, значить ми з вами попрацюємо.
Тому якщо вам цікаво, напишіть йому, щоб він передав мені технологічну карту. А я далі знаю, що робити", - такі пояснення надавав українець іноземному партнеру.
Одразу після передачі цих документів СБУ затримала зловмисників.
Іноземцю повідомили про підозру за ст. 114 КК України (шпигунство). Українцеві оголосили про підозру у державній зраді за ст. 111 КК України. Обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Нагадаємо, на Сумщині Служба безпеки затримала двох осіб, які використовували фейкові посвідчення працівників СБУ, щоб вимагати гроші з чиновників та підприємців регіону.
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