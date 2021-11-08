СБУ затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти таємні військові матеріали для іноземних спецслужб

Про це передає пресслужба СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії. Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю", - йдеться у повідомленні.

Іноземець, який тривалий час перебував в Україні, здобував таємні відомості у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення.

Також він звертався до українських фахівців цієї сфери. Другого співучасника, громадянина України, залучив за грошову винагороду.



Розвідникам вдалося виявити шпигунів завдяки перехопленій розмові.



У діалозі один із зловмисників зазначає, що мають передати великий пакет документів - 2 папки. Також буде електронний пакет з формулами та розробками. Ці документи мала передати третя сторона.



"Я йому пояснив, що ви повинні ризикнути, ви маєте дати нам технологічну карту. І якщо вона підходить, значить ми з вами попрацюємо.

Тому якщо вам цікаво, напишіть йому, щоб він передав мені технологічну карту. А я далі знаю, що робити", - такі пояснення надавав українець іноземному партнеру.



Одразу після передачі цих документів СБУ затримала зловмисників.



Іноземцю повідомили про підозру за ст. 114 КК України (шпигунство). Українцеві оголосили про підозру у державній зраді за ст. 111 КК України. Обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.