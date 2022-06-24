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Сенат США ухвалив законопроєкт про контроль над обігом зброї

24 червня, 2022 п'ятниця
08:16
Світ Сенат США

Сенат США ввечері 23 червня ухвалив законопроєкт щодо боротьби з насильством, який є першим за останні десятиліття федеральним законом про контроль над обігом зброї

Про це повідомили в CNN.

Зазначається, що це перший за останні десятиліття федеральний законопроєкт щодо контролю над обігом зброї.

П'ятнадцять республіканців підтримали демократів у верхній палаті Конгресу, щоб схвалити законопроєкт 65 голосами проти 33. Надалі його подадуть на голосування в Палату представників, перш ніж його можна буде надіслати президенту Джозефу Байдену на підпис.

Новий закон містить жорсткіші перевірки біографічних даних для покупців зброї у віці молодше 21 року, а також дозволяє перешкоджати через суд в отриманні вогнепальної зброї людям, які вважаються загрозою. Зокрема тим, хто був засуджений за жорстоке поводження або за домашнє насильство.

Законопроєкт важливий, оскільки вперше за кілька десятиліть запропоновані зміни про контроль над зброєю отримали таку підтримку як з боку демократів, так і республіканців.

Раніше зусилля щодо посилення законів США про зброю блокувалися Республіканською партією. Зокрема після стрілянини в школі Сенді-Хук у Коннектикуті у 2012 році, коли загинули 20 дітей та шестеро дорослих, спроби посилити закони не отримали достатньої кількості голосів у конгресі.

Зміни до законопроєкту передбачають внесення записів про неповнолітніх до Національної системи миттєвої перевірки кримінальних справ, а також впроваджують новий протокол для їх перевірки.

Останній важливий федеральний закон про контроль над зброєю був прийнятий в 1994 році, забороняючи виробництво штурмових гвинтівок і магазинів великої місткості для цивільного використання, але термін його дії закінчився через десятиліття.

  • 24 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас.14 дітей і викладач початкової школи Робба загинули, понад десять осіб постраждали. 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий. З'ясувалося також, що перед тим, як вчинити стрілянину у школі, зловмисник вбив свою бабусю. Стрілець, якого джерела правоохоронних органів і губернатор ідентифікували як Сальвадора Рамоса, мав пістолет, а також, можливо, гвинтівку.

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зброя
США
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