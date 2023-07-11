Про це повідомило видання The Guardian.

США і Південна Корея відкинули звинувачення Північної Кореї й закликали її утриматися від будь-яких дій або риторики, що підвищують напруженість.

Після цього Північна Корея виступила з низкою подібних погроз через ймовірну розвідувальну діяльність США, але її остання заява пролунала після періоду загострення ворожнечі, спричиненої серією ракетних випробувань, проведених Північною Кореєю на початку цього року.

Кім Йо Чжон додала, що американський літак-шпигун вісім разів заходив у понеділок у східну ексклюзивну економічну зону Північної Кореї. У заяві, поширеній державними ЗМІ в понеділок увечері, вона стверджує, що Північна Корея підняла в повітря військові літаки, щоб відігнати цей літак.

"У довгостроковій перспективі може статися шокуючий інцидент на 20-40-кілометровій ділянці, де американські літаки-шпигуни звично вторгаються в небо над економічною водною зоною Північної Кореї", - сказала Кім Йо Чжон.