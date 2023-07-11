Сестра Кім Чен Ина погрожує "шокуючими наслідками" після заяв про вторгнення літаків-розвідників США до простору КНДР
Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон заявила, що військові літаки Пхеньяна відбили американський літак-розвідник, який пролітав над прилеглими водами, попередивши про "шокуючі" наслідки, якщо США продовжать там розвідку
Про це повідомило видання The Guardian.
США і Південна Корея відкинули звинувачення Північної Кореї й закликали її утриматися від будь-яких дій або риторики, що підвищують напруженість.
Після цього Північна Корея виступила з низкою подібних погроз через ймовірну розвідувальну діяльність США, але її остання заява пролунала після періоду загострення ворожнечі, спричиненої серією ракетних випробувань, проведених Північною Кореєю на початку цього року.
Кім Йо Чжон додала, що американський літак-шпигун вісім разів заходив у понеділок у східну ексклюзивну економічну зону Північної Кореї. У заяві, поширеній державними ЗМІ в понеділок увечері, вона стверджує, що Північна Корея підняла в повітря військові літаки, щоб відігнати цей літак.
"У довгостроковій перспективі може статися шокуючий інцидент на 20-40-кілометровій ділянці, де американські літаки-шпигуни звично вторгаються в небо над економічною водною зоною Північної Кореї", - сказала Кім Йо Чжон.
- Нагадаємо, Північна Корея розкритикувала план США відправити стратегічний атомний підводний човен на Корейський півострів та звинуватила країну у порушенні повітряного простору. Хоча ця заява, здавалося б, мала на увазі вторгнення в територіальний повітряний простір Північної Кореї, Кім Йо-джонг звинуватив США у проведенні повітряного спостереження над виключною економічною зоною Північної Кореї - територією в радіусі 200 морських миль від її території, де вона контролює права на природні ресурси.
- Сабріна Сінгх, заступник прессекретаря Пентагону, назвала заяву Півночі про порушення повітряного простору "просто звинуваченнями". "Сполучені Штати, як і раніше, залишаються прихильниками безпечного і відповідального польоту, плавання, роботи в будь-якому місці, де це дозволяє міжнародне право, і пліч-о-пліч з нашими союзниками й партнерами", - сказала Сінгх.
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