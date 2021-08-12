Сейм Польщі ухвалив закон, який забороняє видачу ліцензій на мовлення для ЗМІ з часткою іноземного капіталу понад 49%: почались протести

Про це пише RFM24



Владна партія "Право і справедливість" протисла зміни в закон про медіа. За законопроєкт проголосували 228 депутатів, проти - 216, утрималися - 10.



Відтепер у Польщі не видаватимуть ліцензій на телерадіомовлення, якщо частка капіталу у медіа складатиме понад 49%.

Згідно з документом, у Польщі дозвіл на мовлення мають лише ті ЗМІ, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49%, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Противники закону стверджують, що він веде до обмеження свободи ЗМІ.

Відомо, що кілька сотень людей вийшли на мітинг з прапорами і транспарантами з написом "Вільні ЗМІ".

У якийсь момент між мітингуючи ми та представником ультраправої партії "Конфедерація" сталася бійка, але депутату вдалося покинути територію за сприяння поліції.







У США також розкритикували даний закон. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що законопроєкт послабить свооду слова.

