Сейм Польщі ухвалив закон, який забороняє видачу ліцензій на мовлення для ЗМІ з часткою іноземного капіталу понад 49%: почались протести
Ввечері 11 серпня польський Сейм вніс зміни до закону про ЗМІ, яким заборонив діяльність медіа з часткою іноземного капіталу у понад 49 %
Про це пише RFM24
Владна партія "Право і справедливість" протисла зміни в закон про медіа. За законопроєкт проголосували 228 депутатів, проти - 216, утрималися - 10.
Відтепер у Польщі не видаватимуть ліцензій на телерадіомовлення, якщо частка капіталу у медіа складатиме понад 49%.
Згідно з документом, у Польщі дозвіл на мовлення мають лише ті ЗМІ, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49%, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.
Противники закону стверджують, що він веде до обмеження свободи ЗМІ.
Відомо, що кілька сотень людей вийшли на мітинг з прапорами і транспарантами з написом "Вільні ЗМІ".
У якийсь момент між мітингуючи ми та представником ультраправої партії "Конфедерація" сталася бійка, але депутату вдалося покинути територію за сприяння поліції.
У США також розкритикували даний закон. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що законопроєкт послабить свооду слова.
- Нагадаємо, можливе ухвалення даного закону було однією з причин звільнення віцепрем'єра Ярослава Говіна від партії "Згода" та фактичного розпаду коаліції
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