"Шахтар" програв "Барселоні" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Шахтаря" U-19 з рахунком 0:3. Футболісти "Барселони" Альберт Наварро, Даніель Родрігес та Ніл Кальдеро забили у ворота українців.

Відзначимо, що донецькі юнаки закінчували матч у меншості. Антон Глущенко отримав червону картку на 64-й хвилині, на той момент рахунок вже був 0:3.

За підсумками 4-го туру в "Шахтаря" третє місце з 3 балами. У "Барселони" 12 балів, команда вже вийшла в наступний раунд. У "Порту" 6 очок і друга позиція, "Антверпен" - 0 балів і 4-те місце. Проте бельгійці та португальці ще не зіграли свій матч.

Юнацька ліга УЄФА

4-й тур

7 листопада

"Шахтар" U-19 (Україна) - "Барселона" U-19 (Іспанія) 0:3

Голи: Кальдеро, 16, Родрігес, 58, Наварро, 62

Вилучення: Глущенко, 64