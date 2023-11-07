"Шахтар" програв "Барселоні" у юнацькій Лізі УЄФА
У 4-му турі юнацької Ліги УЄФА донецький "Шахтар" програв іспанській "Барселоні"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Шахтаря" U-19 з рахунком 0:3. Футболісти "Барселони" Альберт Наварро, Даніель Родрігес та Ніл Кальдеро забили у ворота українців.
Відзначимо, що донецькі юнаки закінчували матч у меншості. Антон Глущенко отримав червону картку на 64-й хвилині, на той момент рахунок вже був 0:3.
За підсумками 4-го туру в "Шахтаря" третє місце з 3 балами. У "Барселони" 12 балів, команда вже вийшла в наступний раунд. У "Порту" 6 очок і друга позиція, "Антверпен" - 0 балів і 4-те місце. Проте бельгійці та португальці ще не зіграли свій матч.
Юнацька ліга УЄФА
4-й тур
7 листопада
"Шахтар" U-19 (Україна) - "Барселона" U-19 (Іспанія) 0:3
Голи: Кальдеро, 16, Родрігес, 58, Наварро, 62
Вилучення: Глущенко, 64
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