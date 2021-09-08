"Шахтар" віддав українця в оренду в російський клуб
Форвард молодіжної команди "Шахтаря" Станіслав Біблік продовжить кар'єру в російському "Акроні"
Про це повідомляє офіційний сайт "Акрону".
Український форвард Станіслав Біблік виступатиме в російському "Акроні" на правах оренди. Угода про трансфер 20-річного українця розрахована до кінця сезону 2021/22.
За російський клуб Біблік виступатиме під 28-м номером. "Акрон" грає у другому російському дивізіоні, де після 9 турів йде й в зоні вильоту.
Станіслав Біблік - вихованець "Азовсталі" і академії "Шахтаря". За другу команду "гірників" забив 11 голів в 21 матчі. У 2020 році провів 3 матчі в УПЛ, граючи в оренді за "Маріуполь". Також гравець викликався до юнацьких збірних України різних вікових груп.
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