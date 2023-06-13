Шанс на Перемогу: волонтери Фонду Slots City у травні передали допомогу армії на рекордні 10 млн грн

Волонтери передали обладнання для 22 різних формувань ЗСУ, зокрема, закупили авто швидкої допомоги, позашляховик, а також 23 дрони, по 20 станцій Bandera Power і Starlink. Фонд також перерахував кошти Школі дронів для навчання військових і закупив передачі переселенцям.

Сума допомоги армії від друзів та волонтерів Фонду за травень сягнула 10 849 669 грн., всього ж за час роботи Фонду – 42 195 730 грн. "Цього місяця наші волонтери побили у допомозі свій власний рекорд", – каже директор Фонду Slots City Станіслав Андреєв. "Наша команда використовує кожен шанс, аби допомогти фронту, медикам, переселенцям, ми опрацьовуємо кожне звернення на закупку техніки, яка здатна зберегти життя і наблизити Перемогу", - додав він.

Так, серед допомоги Збройним Силам України, яку минулого місяця підготували та передали друзі та волонтери Фонду:

Автомобілі

• Ремонт машини Toyota Hilux для ЗСУ

• Закупка автомобільних шин, ремонт машини для полку "Азов"

• Придбання та ремонт автомобіля Hyundai Galloper для полку "Азов"

• Евакуаційний автомобіль (швидка допомога) для танкової бригади

Дрони

• 20 дронів: Mavic, Mavic 3 Т та Autel EVO Pro для різних бригад ЗСУ

• Антени для дронів для різних бригад ЗСУ

Військова техніка

• 14 приладів нічного бачення

• 2 комплекси контрбатарейної боротьби "Сова" для бригади берегової артилерії

• 400 кровоспинних джгут-турнікетів для мобільного прикордонного загону ДПСУ

Оргтехніка

• Ноутбуки HP 650 для полку ЗСУ

• 20 Starlink для різних бригад ЗСУ

Енергоживлення

• 20 зарядних станцій Bandera Power для різних бригад ЗСУ

Цільова допомога

• Закупка екіпірування для ТРО\ЗСУ\ГУР МО\ССО

• Лікарні для лікування військовослужбовців

• Благодійні внески до різних БО

• Школі БПЛА для безоплатного навчання військових

• Гуманітарна допомога переселенцям.

Допомогу від волонтерів Фонду отримали 21, 23, 28, 59, 60, 61, 77, 81, 82, 126, 129 бригади ЗСУ, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, Полк спеціального призначення "Ґерць", ССО/ГУР МО, Школа дронів БПЛА, 148 бригада артилерії, полк "Азов", аеромобільна рота, 15 мобільний прикордонний загін ДПСУ, 22 танкова бригада, Об'єднана штурмова бригада "Лють", 41 окремий батальйон, 406 бригада берегової артилерії, а також благодійні організації, лікарні та переселенці.