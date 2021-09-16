Шанси на розгляд законопроекту про олігархів в Раді наступного тижня високі, - Кравчук
На нараді у президента Володимира Зеленського за участю представників парламенту та Кабміну обговорили роботу над законопроектами про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600
Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує РБК-Україна.
Голови профільних комітетів сказали, що цього тижня завершать підготовку цих документів до другого читання.
"Ми б не хотіли затягувати з розглядом законопроекту про олігархів і ресурсного законопроекту в сесійній залі. Тому ми очікуємо, що цього тижня отримаємо позитивні висновки профільних комітетів. Зокрема комітет з нацбезпеки та оборони в п'ятницю має ухвалити рішення щодо законопроекту №5599", - розповіла Кравчук.
Нардеп уточнила, що з понад 1200 поправок, внесених до законопроекту про олігархів, буде враховано близько 200. Вони здебільшого стосуються уточнень термінології та кардинально не змінюють "архітектуру" законопроекту. За її словами, шанси на розгляд цього законопроекту в Раді наступного пленарного тижня "досить високі".
- 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію.
- 10 вересня Разумков направив законопроект №5599 про олігархів для отримання висновку в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію).
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