Ще одна група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90
Станом на 5 квітня друга група артилеристів Збройних Сил України закінчила навчання у Великій Британії на 155-мм самохідних артилерійських установках AS90
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90", - пише пресслужба.
Повідомляється, що програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в боротьбі з Росією
Довідково. САУ AS90 - це британська самохідна артилерійська установка. Розроблена і виготовлялася компанією Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів.
Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії. Ліцензійне виробництво башт налагоджене у Польщі для САУ AHS Krab.
- 15 січня 2023 року уряд Британії повідомив, що в новому пакеті військової допомоги, крім танків 14 Challenger 2, Україні передадуть 30 самохідних артилерійських установок AS90.
- 6 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці AS90.
- У рамках угоди зі Швецією британська армія отримає сучасні самохідні артилерійські установки замість тих, які надала Україні, артсистем AS90.
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