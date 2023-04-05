Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90", - пише пресслужба.

Повідомляється, що програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в боротьбі з Росією

Довідково. САУ AS90 - це британська самохідна артилерійська установка. Розроблена і виготовлялася компанією Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів.

Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії. Ліцензійне виробництво башт налагоджене у Польщі для САУ AHS Krab.