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Що не так з військовою технікою на параді президента Зеленського до 30-річчя Незалежності України – розслідування журналістів “Еспресо”

28 серпня, 2021 субота
23:02
30 років Незалежності парад

За роки російсько-української війни Збройні сили України наростила військову потужність, проте з військовою технікою, яка була представлена на параді до Дня незалежності, не все так добре

Про те, що не так із військовою технікою в Україні, йдеться у спеціальному розслідуванні для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

Президент України Володимир Зеленський 2 роки поспіль ігнорував вимогу патріотів провести військовий парад до Дня незалежності. Не на часі – казали на Банковій, та й дорого. Але ось президент нарешті наважився і, схоже – не пошкодував.

За роки війни з Росією Україна наростила міцний залізний кулак. Лише по Хрещатику пройшло чотири сотні одиниць бойової техніки. Від легкових оперативних та супровідних автомобілів – до ракетних комплексів, що здатні перемелювати цілі дивізії ворога. І хоча на параді було чимало видовищних моментів – авіація союзників, найбільший в світі літак “Мрія”, військові з країн-союзниць – проте найбільше оплесків зривала саме техніка, що воює на Сході України. 

Тільки за ефектною картинкою, на жаль – не святкова реальність: на параді хіба техніка, що була виготовлена або модернізована в 2014-2019 рр. За останні 2 роки – жодної новітньої розробки. Державне оборонне замовлення хронічно не виконується, спеціалізовані заводи на межі банкрутства. Переозброєння армії зупинено, 80% всієї техніки в бойових підрозділах – відновлена радянська. Частка сучасної – 15-20%, і навіть серед неї 5% – це імпорт. Зокрема, вантажні автомобілі “МАЗ”, які виготовляє Білорусь. Військові експерти вже давно б’ють на сполох: Україна продовжує фінансувати союзницю держави-агресора, хоча легко б могла замінити білоруську продукцію. Все ж не 2014 р, коли хапалися за перше-ліпше, аби тільки армія почала воювати.

“Ми ведемо війну і ми закупаємо автомобілі з російськими двигунами! Однією рукою ми розказуємо “ми ведемо війну”, і ми закуповуємо російські деталі, запчастини. Всі все знають і все всіх влаштовує, тому що всі на цьому заробляють”, – повідомив генеральний директор ПрАТ “АвтоКРаЗ” Роман Черняк.

Журналістка Тетяна Чорновол наполягає, що буквально кілька років тому в Україні розробляли новітні ракетні комплекси та катери – не гірші, але дешевші за іноземні аналоги. Зараз навіть набагато простіший інтелектуальний продукт, бронемашини, здорожчали вдвічі. Підстав для цього не було, крім корупції, яку толерує влада.

“В мене промайнула така думка, що це буде парад речових доказів, а не військової техніки. Ціна “Козака” раптом виросла на мільйон, а потім ще на півтора мільйони. Зараз через два роки вона ще більше виросла, відповідно це реально речовий доказ, реальні кримінальні справи, які я вважаю буде порушено”, – зазначила Тетяна Чорновол.

У колоні військової техніки одразу 8 різних модифікацій автомобілів КрАЗ. Це підприємство – флагман з виробництва великовантажних багатофункціональних автомобілів. Не лише в Україні, а й в Європі. Проте, за останні 2 роки, як й інші унікальні воєнні виробництва – майже не отримували державних замовлень. До прикладу, ракетний комплекс “Нептун” цього року був уперше представлений на параді до Дня незалежності. Історія, якою влада хоче пишатися, насправді вже стала головним скандалом в оборонці часів Володимира Зеленського. 

Аби прикрити від вторгнення все наше морське узбережжя потрібно всього 5-6 таких комплексів. “Нептун” спроєктувати ще 2018 р. І він мав бути на шасі КрАЗу. Але з приходом Зеленського до влади, в Міноборони порахували: замовляючи тягач у Кременчуці, можна ненароком і себе обділити. Тому на параді “Нептун” вже був представлений на шасі чеської “Татри”. А це – вчетверо дорожче ніж в КрАЗа.

“Грубо кажучи, ми продаємо машину за 100 тисяч євро, а її можна купити за кордоном за 400 тисяч. Я пропонував генералам – давайте вже якось так від Версаче повішу, від Сваровскі… За такі гроші теж вам зроблю! Розкажіть мені, що за 400 тисяч є в тій машині, чого в мене нема?”, – обурюється генеральний директор ПрАТ “АвтоКРаЗ” Роман Черняк.

Журналістка Тетяна Чорновол вважає, що причиною всього є корупція: “Коли постачається продукція з-за кордону, її легше приховати. Набагато легше приховати! Тому що, коли мова йде про внутрішнє виробництво, дуже багато етапів перевірки. Надзвичайно багато етапів перевірки”.

Міноборони нічого не пояснює. Мовляв, секретність. Чудова завіса для корупції. Але навіть вона не прикрила, що “Нептун” на параді – бутафорний, лише з однією ракетою. На повний протикорабельний комплект ракет не вистачило. Зате, на імпортних чеських шасі.

“У КБ Луч, позаяк доводилося ужиматися і не було фінансів, адже усі вони пішли на закупівлю шасі. А КБ Луч так і не зробив ракети. Тобто, фактично те що ми зараз побачимо на параді Нептун на Татрі – це ще не зброя, яка може захистити Україну. Бо у цієї зброї немає ракет”, – наголосила Чорновол. 

За підрахунками експертів, з потреба силового блоку в колісній техніці – близько 30 000 одиниць. І поки влада мародерить на армії, вітчизняні підприємства виживають, шукаючи ринки в країнах Африки, Азії та на Близькому Сході.

“Україна просто погубить оборонні заводи всередині країни – а їх дуже легко звести на нуль, вони й так ледь піднялися у 2014 р. Цього й прагне Росія! Тобто, спочатку знищити нашу оборонку, а потім тішитися над тим як Україна щось намагається закупити за кордоном, а в неї постійно не вистачає грошей”, – зазначає Тетяна Чорновол.

Тим часом, влада постійно нагадує, що у 2020 та 2021 рр виділено рекордний бюджет на армію. Але ці гроші – наче пісок між пальцями. І ось напередодні Дня незалежності президент Зеленський дав ще одну урочисту обіцянку – до 2035 року збудувати новий військово-морський флот. Як тільки закінчить висаджувати мільярд дерев?


 
Вечір з Миколою Княжицьким
парад
Володимир Зеленський
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