Що таке онлайн кредит

Як відбувається процедура оформлення онлайн кредиту

Для того, щоб оформити кредит онлайн без дзвінків, необхідно виконати кілька простих і обов'язкових дій, серед яких можна відзначити наступні:

Реєстрація в особистому кабінеті. Для цього необхідно підтвердити номер мобільного телефону. А також потрібно придумати особистий пароль для входу в систему.

Вибір бажаної суми. Користувач може вибрати суму і термін, протягом якого він буде користуватися виданими фінансовими засобами.

Заповнення анкети. Позичальнику необхідно заповнити просту анкету, де необхідно написати всі необхідні дані: прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, адреса фактичного проживання, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце роботи (вид зайнятості), контакти знайомих (не у всіх компаніях потрібне).

Платіжні реквізити. Клієнт компанії заповнює дані про обрану банківську картку, а також підтверджує її на сервісі.

Після виконання цих простих дій, користувач відправляє заявку в обробку. Очікування відповіді при першому зверненні може займати до п'ятнадцяти хвилин.

Як отримати гроші на карту

Позичальник отримує те рішення, яке прийняла компанія по заявці, в смс-повідомленні, а також листом на електронну пошту. У разі позитивної відповіді клієнт компанії отримує договір, з яким необхідно ознайомитися і підписати. Обов'язково потрібно уважно читати договір, а також звернути увагу на кінцеву суму, яку необхідно повернути. Після підпису договору, протягом десяти хвилин компанія перераховує кредитні кошти за вказаними реквізитами. Варто відзначити, що банк клієнта може знімати комісію за переказ. Користувач повинен враховувати, що при оплаті коштів через термінали, фінансові кошти можуть йти в протягом трьох днів, а відсотки за цей проміжок часу будуть нараховуватися компанією.