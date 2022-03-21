Щоб виконати ультиматум РФ - треба нас всіх знищити, - Зеленський

Про це він сказав у інтерв'ю європейським суспільним мовникам, передає Суспільне.



"Україна не може виконати ультиматум РФ. Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконаний. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, - ми не можемо цього зробити",- заявив Зеленський.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb