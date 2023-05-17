Щоб запустити двигун економічного зростання, Україні треба побудувати верховенство права, - Боярчук

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

Боярчук зазначив, що у звіті Центру намагалися відповісти на ключове питання: як після завершення бойових дій або до того запустити двигун економічного зростання. На його думку, це буде зробити важко, адже в Україні фактично відсутній основний інгредієнт успіху західних країн - верховенство права.

"В України поки що з цим проблема. Зрозуміло, що проводиться реформа. На цьому концентруються всі наші західні партнери, громадянське суспільство, уряд про це говорить. Але питання в тому, що на побудову цієї інституції у функціональному вигляді знадобиться час. Що робити ось цей от період, поки одна з базових інституцій будується - на це треба дати чітку відповідь. Поки що цієї відповіді немає", - сказав Боярчук.

Він додав, що такі міжнародні організації, як-от МВФ і Світовий банк, наразі розглядають Україну як країну зі слабким верховенством права. Так індекс врядування у Світовому банку показує, що ситуація із судово-правоохоронною системою в Україні майже не змінилася за 30 років.

За словами Боярчука, цей індекс також показує, що Польща у 90-х будувала свої реформи не на порожньому місці.

"Тобто у них в плані інституцій, зокрема там суди та правоохоронні органи, вони вже були в якомусь вигляді функціональному, можливо неідеальному, але вони були, вони функціонували. Бо в порівнянні з Україною… ми навіть у 2020 році, станом на зараз ми навіть близько не наблизилися до того рівня, який Польща мала у 90-х роках", - зауважив він.

Також Боярчук зазначив, що в Центрі запропонували декілька варіантів, як підходити до питання з верховенством права. За його словами, необхідно максимально спростити економічну політику, адже хоч просунуте законодавство і дозволяє більш точно працювати з конкретними випадками, але все воно передбачає, що є багато випадків, де чиновник і підприємиць дивляться по-різному на одну й ту саму ситуацію.

"Якщо вони на цю ситуацію дивляться з різних точок зору, їм потрібні послуги суддів і правоохоронних органів. А коли у вас ця система не працює якісно, у вас проблема. Тому власне потрібне спрощення, коли ось такі от випадки, коли держава і підприємець, або будь-який громадянин дивиться на одну й ту ж саму ситуацію з різних точок зору, щоб такі випадки мінімізувати", - сказав Боярчук.