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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Щоб завершити війну до зими - вистачить звільнити Херсон, - Піонтковський
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Щоб завершити війну до зими - вистачить звільнити Херсон, - Піонтковський

13 серпня, 2022 субота
17:30
війна з Росією Андрій Піонтковський

Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський вважає, що звільнення Херсона означатиме падіння путінського режиму

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У росіян була шокова реакція на один удар по одному аеродрому. А взяття Херсона – це реальне військове завдання, яке можна вирішити за місяць-два. Тому я згоден з оцінкою українського керівництва. Та це й не оцінка чи прогноз, а, якщо хочете, наказ – завершити війну до зими. Для цього вистачить взяти Херсон. Все інше російська верхівка зробить сама", - підкреслив Піонтковський.

Політолог також додав, що вибухи на військовому аеродромі під Саками викликала шок у Кремлі.

"Ви ж бачили російські ЗМІ, російську верхівку. Вони досі дотримуються версії, що там був несподіваний вибух боєприпасів. Це вже змінило громадську думку. Не випадково українське керівництво днями поставило завдання завершити війну до зими. Тому, що ця реакція шоку, страху, жаху на удар в Криму для мене довели, і це вже очевидно для всього світу, що звільнення Херсона означатиме падіння путінського режиму", - наголосив Піонтковський.

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