Шкодять боєготовності та підривають дисципліну: в армії Південної Кореї заборонили одностатеві стосунки

Про це інформує BBC.

Суд п'ятьма голосами проти чотирьох визнав конституційність статті, яка хоч і не містить згадки про одностатеві стосунки, але забороняє "анальний секс" або "будь-які інші непристойні дії" під час служби. За порушення закону передбачене покарання у вигляді ув'язнення до двох років.

Водночас це не стосується стосунків між цивільними. У Південній Кореї одностатеві стосунки декриміналізували у 2003 році, відтоді їх не класифікують "шкідливими та непристойними". Проте, у країні не легалізовані шлюби між людьми однієї статі.

На рішення відреагували активісти. Вони назвали його кроком назад в правах ЛГБТ-людей і засудили рішення суду, заявивши, що воно підживлює насильство і дискримінацію щодо солдатів-геїв.

"Світ просунувся в напрямку ліквідації дискримінації ЛГБТ, але уми конституційних суддів не зробили жодного кроку вперед", - заявив голова корейського Центру з прав військовослужбовців Лім Тхе Хун.

Дослідник Amnesty International в Східній Азії Борам Джанг додав, що підтримання судом закону "посилило систематичні несприятливі умови, з якими стикаються ЛГБТ-люди, і ризикує підбурювати або виправдовувати насильство проти них, як в армії, так і в повсякденному житті".

Зазначимо, у Південній Кореї військова служба обов'язкова для усіх працездатних чоловіків віком від 18 до 28 років. Вони зобов'язані відслужити в армії близько 20 місяців.