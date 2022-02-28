"Школу шкода. Окупантів не дуже", - письменник Жадан розповів, як у Харкові добровольці вбили 15 росіян

Історію з фронту письменник Сергій Жадан розповів у своєму Facebook.



Добровольці вбили 15 російських військових і ще 4 взяли в полон.



"Поговорили з добровольцями, які загнали сьогодні рештки російської колони до 134-ї школи, що на Шевченка. Школа згоріла. Разом із окупантами. Школу шкода. Окупантів не дуже. У них 15 загиблих, спалена техніка, 4 полонених. У нас є поранені, всі, слава Богу, живі. Харків зустрічає освободітєлєй квітами", - написав Сергій Жадан.

Сергій Жадан також поширив номер телефону Геннадія Мацегори, який здав місто Куп'янськ російським військовим.