"Школу шкода. Окупантів не дуже", - письменник Жадан розповів, як у Харкові добровольці вбили 15 росіян
У Харкові українські добровольці-військові загнали російських військових у школу і підпалили їх там
Історію з фронту письменник Сергій Жадан розповів у своєму Facebook.
Добровольці вбили 15 російських військових і ще 4 взяли в полон.
"Поговорили з добровольцями, які загнали сьогодні рештки російської колони до 134-ї школи, що на Шевченка. Школа згоріла. Разом із окупантами. Школу шкода. Окупантів не дуже. У них 15 загиблих, спалена техніка, 4 полонених. У нас є поранені, всі, слава Богу, живі. Харків зустрічає освободітєлєй квітами", - написав Сергій Жадан.
- Сергій Жадан також поширив номер телефону Геннадія Мацегори, який здав місто Куп'янськ російським військовим.
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