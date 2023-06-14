Про це він повідомив 14 червня.

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Насамперед подякував за надання допомоги для ДСНС у вигляді техніки та обладнання для ліквідації наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС", - написав Шмигаль.

За його словами, Україна цінує оборонну підтримку Польщі.

"Обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки, а також тренування українських військових", - зазначив очільник уряду.

Також співрозмовники скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні, за підсумками якої Україна розраховує на нові домовленості та конкретні проєкти.