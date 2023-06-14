Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі подальшу співпрацю у постачанні військової техніки і тренування ЗСУ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким подальшу співпрацю у постачанні військової техніки і навчання ЗСУ
Про це він повідомив 14 червня.
"Поспілкувався з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Насамперед подякував за надання допомоги для ДСНС у вигляді техніки та обладнання для ліквідації наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС", - написав Шмигаль.
За його словами, Україна цінує оборонну підтримку Польщі.
"Обговорили подальшу співпрацю у постачанні військової техніки, а також тренування українських військових", - зазначив очільник уряду.
Також співрозмовники скоординували підготовку до конференції відновлення України в Лондоні, за підсумками якої Україна розраховує на нові домовленості та конкретні проєкти.
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